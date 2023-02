¿Qué significa cuando alguien te envía el número '1437' por WhatsApp? Te damos la respuesta

En España miles de personas usan diariamente WhatsApp como aplicación de mensajería estrella. La 'app' cada vez evoluciona más y crece con nuevas funcionalidades para conseguir atraer a más usuarios. Y de la misma forma, también evoluciona el lenguaje que se utiliza a través de estas plataformas. Por ejemplo, ¿sabes qué significa '1437'? Muchas personas lo utilizan en sus mensajes en redes sociales, pero pocos conocen su significado.

El significado del mensaje '1437' en WhatsApp

El mensaje '1437' es usado frecuentemente por los jóvenes con el objetivo de declarar su amor mediante el WhatsApp. En este sentido, se suele usar en las conversaciones entre parejas de enamorados, aunque también puede ser destinado para indicar cariño a alguna amistad.

¿Por qué fue elegido el número 1437? El motivo es que esta moda viene del idioma inglés, donde el número 1 es la letra "I"; el 4 es "Love", el 3 es "You" y el 7 es "Forever". En consecuencia, si alguien te manda este mensaje a través de WhatsApp (o cualquier otra red social) lo que te está queriendo decir es: "I love you forever" (Yo te amo por siempre).

También puede ser que te encuentres con la variante "143" (sin el 7) y en este caso lo que te que quiere transmitir es "I love you" (Te amo o te quiero) sin ese matiz de "forever" (para siempre).

Otras abreviaturas de WhatsApp

Como podemos apreciar los jóvenes tienen su propio lenguaje a través de WhatsApp, de tal forma que se usan muchas abreviaturas o siglas con un significado en concreto. Todas ellas provienen del inglés:

- How R U? = How are you? (¿Cómo estás?).

- OMG = Oh my god (dios mío!).

- IDK = I don’t know (no sé).

- LOL = laugh out loud (riéndome en voz alta).

- WTF? = what the fuck? (¿Qué coño? Se usa para expresar sorpresa).

- AFAIK = as far as I know (que yo sepa).

- IMHO = in my humble opinion (en mi humilde opinión).

- TBH = to be honest (para ser sincero).

- ATM = at the moment (en este momento).

- gr8 = great (genial).

- C U L8R = see you later (nos vemos luego).

- GTG = got to go (tengo que irme).

- tl;dr = too long, didn’t read (se usa para decir que algo es demasiado largo y aburrido para leer).

- BFF = best friend forever (mejor amigo para siempre).

- THX = thanks! (gracias).

- BRB = be right back (ahora vuelvo).

- TTYL = talk to you later (hablamos más tarde).

- YMMV = your mileage may vary (significa que puedes tener una experiencia muy diferente a la mía con algo).

- wud, shud, cud = would, should, could (más sobre los “modal auxiliaries” aquí).

- srsly? = Seriously? (¿En serio?).

- btw = by the way (por cierto).

- ASAP = as soon as possible (tan pronto como sea posible, lo antes posible–esta abreviatura se usa en todos ámbitos, no sólo en los mensajes de texto).

- ETA = estimated time of arrival (hora estimada de llegada – ésta viene de los militares y se uss a menudo cuando he quedado con alguien que dice que va a llegar tarde).

