Cuidado al actualizar tu iPhone, Google Fotos puede dejar de funcionar

Apple ha lanzado actualizaciones para sus diferentes dispositivos, entre ellos, los iPhones con la nueva versión iOS 16.3.1. El cambio, sin embargo, está dando problemas a algunos usuarios de España y otros países que protestan en redes sociales por haber perdido acceso a su biblioteca en Google Fotos.

Este inesperado bug no está afectando a todos los propietarios de un iPhone, pero se recomienda esperar hasta que Google solvente el fallo para actualizar el móvil de Apple, al menos si se quiere seguir usando esa aplicación para guardar fotos. MacRumors señala que el fallo también afectaría a los iPads.

El gigante de internet ha confirmado a The Verge que es consciente de este inconveniente para muchos de sus usuarios y que están trabajando para solventarlo: la empresa "está en proceso de implementar una solución en la versión 6.23.1 de la aplicación Google Fotos", ha explicado Michael Marconi, portavoz de la empresa al medio estadounidense.

Después de actualizar a iOS 16.3.1, la app de Google Photos deja de funcionar 😑@googlemexico pic.twitter.com/Gdqvb1rXCj — Daniel Méndez (@donese) February 13, 2023

Las imágenes compartidas por los afectados en Twitter muestran como al intentar abrir la aplicación Google Fotos en iOS, tras la actualización, la app se despliega para volver a cerrarse inmediatamente sin posibilidad de ver nada.

Actualmente no está claro qué podría estar causando el problema y por qué solo afecta a ciertas personas y no de forma genérica. En redes sociales se pueden encontrar comentarios de usuarios advirtiendo del fallo, pero también algunos aseguran no haber notado ningún problema.

La actualización de iOS, que aún no se ha confirmado como la causa del bloqueo de Google Fotos, está destinada a corregir errores y algunos problemas de seguridad de los teléfonos, según la información que ha aportado Apple en las notas del lanzamiento. Al haber aparecido el bloqueo después de la llegada de esta actualización, muchas personas dan entender que esta es la causa directa, pero no se conoce el detalle que ha ocasionado esta incompatibilidad, aún así, Google ya está trabajando en una solución y puesto que es una app muy utilizada, es de esperar que la solución llegue en las próximas horas.

De momento, otras aplicaciones igual de populares de Google no se han visto afectadas por este bug, como Gmail o Google Drive que están vinculadas a Fotos y comparten espacio disponible para almacenar contenido en la cuenta de cada usuario. Tampoco Google Maps ha dejado de funcionar.

Con iOS 16.3.1 también han llegado otras actualizaciones para los iPads con iPadOS 16.3.1 y para los Apple Watch con watchOS 9.3.1. Esta última actualización no ha dado muestras de incluir ningún fallo.

