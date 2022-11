Filtración masiva de números de WhatsApp: así de fácil puedes comprobar si te ha afectado

Las brechas de seguridad, desgraciadamente, no son algo nuevo en España. Las filtraciones masivas han marcado una época en nuestro país, siendo una de las empresas más damnificadas por ello Meta. Y parece que se vuelve a repetir la historia, porque según se recoge en Neowin, hackers han conseguido acceso a números de 487 millones de usuarios en WhatsApp.

[Filtración masiva de datos en Facebook: afecta a 530 millones de cuentas, 11 millones en España]

Esta base de datos filtrada, además, ha sido vendida en foros de hackers. Los números pertenecen a usuarios de hasta 84 países distintos, siendo la mayoría de Estados Unidos, Egipto, Italia, Arabia Saudí, Francia o Turquía. ¿Existe una forma de comprobar si tu número de teléfono está dentro de dicha base de datos?

Existen webs como I have been pwned? que rastrea si correos electrónicos y números de teléfono han sido incluidos en gigantescas brechas de datos. Es una web fiable, que además es capaz de detectar las últimas brechas de seguridad.

Comprueba tu teléfono

Según adelanta Cybernews, no se sabe concretamente cómo el hacker que ha vendido dicha base de datos ha conseguido acceso a tantos millones de números de teléfonos. Lo más probable no es que WhatsApp haya sido hackeada, sino que se haya usado la famosa táctica del web scraping, que mediante scripts automatizados, rastrea datos de en páginas que tienen ligados los números de teléfono de las víctimas.

Have i been pwned? es una web que permite comprobar si tu número de teléfono se ha encontrado en una de estas brechas. Es probable que no sea capaz de detectar exactamente esta base de datos ya que la web debe añadir a su base de datos las brechas de seguridad ocurridas últimamente. Por lo tanto, recomendamos que busques de vez en cuando tu número a medida que vayan pasando los días.

'Have i been pwned' Manuel Jesús Omicrono

La forma de hacerlo es simple. Debes poner tu número de teléfono sumado al prefijo de tu región. En el caso de España, es +34. Pero en el de otros países, este puede cambiar. Con eso, deberás pulsar en el botón "pwned" para comprobar si es así. De nuevo, es una web fiable aunque no infalible, ya que busca datos filtrados en los ficheros asociados a la propia herramienta. Todo ello respetando tu privacidad, ya que las búsquedas son seguras.

A continuación, te dirá si tu teléfono ha sido víctima de una filtración. En caso negativo, te dará ciertos consejos generales como por ejemplo activar la verificación en 2 pasos o usar un gestor de contraseñas. Por otro lado, si has tenido mala suerte, te dirá una lista de servicios asociados a tu teléfono que han sufrido dichas brechas. Por ende, deberás eliminar tu número de teléfono de esos servicios.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan