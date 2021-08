Una nueva filtración deja expuestos datos de más de 100 millones de personas

Este 2021 ha sido marcado por las filtraciones de datos. Hemos visto todo tipo de brechas de seguridad, desde las que han tenido consecuencias menores hasta grandes filtraciones que han llegado a afectar a millones de usuarios en España. En los últimos coletazos del verano, volvemos a estar ante un nuevo problema del estilo.

La operadora T-Mobile, ubicada en Alemania pero con proyección a nivel internacional, alertó la semana pasada sobre una brecha de seguridad que ha provocado la filtración de datos de más de 100 millones de personas. Unos datos que, además, son de calado sensible.

Y es que los datos filtrados incluyen datos muy íntimos, y que perfectamente podrían servir para realizar campañas de phishing; nombres, direcciones físicas, números de la segurida social e incluso información sobre carnés de conducir.

Más de 100 millones de usuarios afectados

La operadora ha confirmado que está investigando una venta de datos confidenciales de la firma en foros hackers. Según adelanta Motherboard, el medio estuvo en contacto con el mismísimo usuario que vendía estos usuarios. Aseguró que los robó de sus servidores, confirmando qué clase de datos eran y su veracidad. Motherboard confirmó que los datos parecían verídicos.

Actualmente, no se sabe a ciencia cierta cómo pudo el hacker acceder a los servidores de T-Mobile, especialmente teniendo en cuenta cuántos usuarios afectados hay. No obstante, no es de extrañar que la operadora haya sufrido esta brecha, ya que no es ni mucho menos la primera.

Logo de T-Mobile T-Mobile Omicrono

En diciembre del 2020 ya sufrieron una filtración similar, cuando los números de teléfono y algunas llamadas de sus consumidores quedaran expuestos en la red. Sin embargo, en esa ocasión no hubo mayores problemas, ya que no se incluían datos tan sensibles como en este caso.

Si bien T-Mobile tiene cierta actividad en España trayendo a nuestro país sus ofertas internacionales, no está realmente ubicada en nuestro país. Sin embargo, T-Mobile está presente en países como Alemania y Estados Unidos, por lo que aunque es poco probable que en dicha filtración haya números de teléfonos de usuarios españoles, el hecho de que la operadora tenga tanto peso puede implicar que los afectados pertenezcan a un espectro internacional amplio.

Desgraciadamente, T-Mobile no ha querido dar más detalles del asunto, explicando que están investigando la "validez" de los datos filtrados. No han querido dar más información al respecto, por lo que es imposible determinar quién ha perpetrado este ataque y el método usado.

