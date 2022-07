Una IA identifica a supervivientes del Holocausto y los conecta con sus descendientes

Si los usuarios en España pueden encontrar todas las fotos de internet en las que aparecen con un sistema de reconocimiento facial, también puede una inteligencia artificial buscar rostros desconocidos entre fotos antiguas. Esto es lo que persigue el proyecto From Numbers to Names, poner nombres a los miles de rostros que miran a la cámara desde los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial.

[Google recrea el diario de Ana Frank en un doodle por el 75 aniversario de su publicación]

Daniel Patt, ingeniero de Google, ha emprendido este arduo trabajo en un intento de conocer mejor su pasado familiar. Al ver las fotos de los supervivientes y las víctimas del Holocausto se preguntaba si estarían delante de algún antepasado sin poder reconocerle, por lo que ha confiado esa búsqueda a la tecnología.

El programa N2N se dedica a identificar rostros entre los archivos fotográficos el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos (USHMM) con el fin de localizar a los familiares de los abuelos de Patt. Al mismo tiempo, esta herramienta se pone a disposición de otras personas de forma gratuita para que también localicen a sus seres queridos.

Búsqueda en el tiempo

From Number to Names (N2N), es una plataforma de reconocimiento facial basada en inteligencia artificial que puede escanear fotografías de la Europa anterior a la guerra y el Holocausto (1914-1945), vinculándolas con personas que viven hoy, o ya no. Su impulsor es Patt, quien ha trabajado en su tiempo libre para sacarlo adelante, aunque como explican en The Times of Israel, cada vez cuenta con más ayuda de otros investigadores.

El software N2N funciona escaneando las miles de fotos de las que dispone el USHMM y las compara con imágenes de supervivientes y sus descendientes. No obstante, esta IA aún necesita más recursos y entrenamiento para dar con todos los afectados por la guerra; solo ofrece las 10 mejores coincidencias que consigue encontrar en su actual base de datos.

Proyecto N2N Omicrono Omicrono

Quienes quieran buscar a algún familiar dentro de esta plataforma abierta al público y gratuita, solo necesitan subir alguna imagen de la persona que buscan en ese periodo de tiempo. A ser posible la fotografía debe tener solo una cara para que el sistema pueda centrarse mejor en la búsqueda y no tiene encuentra los géneros para poder localizar a hermanos y familiares. Patt explica en una entrevista que son los usuarios los que después deben valorar si los resultados son positivos.

"Hay cierta urgencia en este esfuerzo a medida que nos dejan los últimos supervivientes, todavía hay muchas conexiones que se podrían establecer." indica. Para mejorar la respuesta en la búsqueda, esperan sumar 700.000 fotos adicionales de los años anteriores al Holocausto y que en el futuro su herramienta sirva para educar sobre la historia de tantas personas en ese periodo de la historia.

Alrededor de medio centenar de españoles terminaron en campos de exterminio por formar parte de la resistencia francesa. También se está documentando la vida en los campos de concentración creados durante la Guerra Civil y el régimen franquista en suelo español, vivencias e imágenes que se podrían integrar en proyectos como este.

