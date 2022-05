Instagram no funciona: la red social sufre fallos en todo el mundo

Instagram no funciona, no eres el único

Si estás teniendo problemas con Instagram en España, no eres solo tú. Una de las redes sociales más importantes de Meta está fallando en todo el mundo, tal y como revela Downdetector. El fallo se está sucediendo a lo largo del mundo, afectando tanto a España como a otros países, como Estados Unidos.

El problema, según indican los reportes de la web, afecta tanto a las aplicaciones de Instagram como a su página web. Muchos indican que la app no funciona, mientras que otros especifican que las publicaciones no cargan. Algunos incluso aseguran no poder iniciar sesión dentro de la red social.

Por el momento no ha trascendido el problema exactamente, el cual se ha comenzado a dar alrededor de las 19:00 hora peninsular española. No se sabe tampoco el origen de esta caída.

Instagram no funciona bien

Los problemas se han comenzado a ver alrededor de la última hora de la tarde de este jueves. El mapa de fallos de Downdetector muestra cómo los fallos se localizan en las comunidades más importantes de España, como Andalucía, Madrid, Valencia o Barcelona. Hay focos menores de problemas en otras zonas, como País Vasco y similares.

El fallo más común reportado por los usuarios alude a la app, que no carga correctamente las publicaciones. De hecho, algunos usuarios aseguran que no carga el feed, independientemente de cómo lo tengan configurado. Los usuarios con la sesión cerrada tampoco pueden reiniciarla.

Mapa con los focos de los fallos de Instagram. Downdetector Omicrono

No parece ser una caída generalizada en los servicios de Meta, como ya ha ocurrido anteriormente. Por lo tanto, es más que probable que esta sea una caída moderada que se solucione en las próximas horas. De nuevo, Meta no ha especificado qué ha causado estos problemas, que aún están sucediéndose entre los usuarios. Tanto las aplicaciones de iOS como de Android están afectadas por el mismo problema.

Esta caída se produce en un momento dulce para Instagram, ya que está sumergida en un proceso de modificaciones bastante severo, probando nuevas funciones y características. Por ejemplo, están probando a incluir un límite para las Stories de Instagram, así como mejoras sustanciales para los mensajes directos. Algunas de estas funciones no llegarán hasta dentro de un tiempo, ya que están en fase de pruebas y no se sabe específicamente cuándo podrán disfrutarlas todos los usuarios de la red.

