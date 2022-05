Amazon regala 5 euros si escuchas un capítulo de un podcast: los 4 pasos para ganar el cupón

En un momento en el que el mercado del podcast está creciendo en España, Amazon ha lanzado una suculenta promoción para tratar de pescar oyentes en su servicio Music para hacer la competencia a Apple Podcast, Spotify o iVoox. Hasta el 20 de junio, regalará 5 euros que se podrán usar para comprar un producto en Amazon.es.

Para poder beneficiarse de esta oferta habrá que seguir una serie de pasos y condiciones, así como cumplir los requisitos que la compañía de Seattle establece en sus términos y condiciones. Además, hay que tener en cuenta que la promoción está limitada a 5.000 clientes de Amazon Music, con lo que habrá que ser muy rápido.

Eso sí, no vale cualquier usuario de Music, ya que es sólo para aquellos que no lo hayan hecho nunca. Una forma por parte de Amazon de introducir nuevos clientes en nuevo contenido que ofrece su servicio de música. Además, cabe tener en cuenta que para gastar los 5 euros será necesario hacerlo en una compra con un valor mínimo de 20 euros.

Cómo recibir el código

El proceso para recibir el código es extremadamente sencillo:

Visitar la página de la oferta.

Escoger desde qué dispositivo aprobado por la compañía se quiere escuchar.

Escuchar un episodio completo de un podcast con la sesión de la cuenta de Amazon iniciada.

Una vez hecho, el usuario recibirá un correo electrónico con el código de cinco euros.

Esta promoción está activa desde las 10:00 horas del 23 de mayo hasta las 23:59 horas del 20 de junio. De este modo, si se está dentro de los primeros 5.000 usuarios en hacerlo, Amazon le mandará un código promocional de 5 euros canjeable en cualquier compra de Productos Cualificados en Amazon.es. El correo electrónico con el código puede demorarse hasta cinco días posteriores a escuchar el podcast, explica Amazon.

Amazon Music promo

En cualquier caso, "la oferta solo es aplicable a clientes Amazon Music que cumplan con los requisitos que hayan sido invitados por email por Amazon, por notificación push de Amazon o a través de una oferta de marketing en la web de Amazon. Es necesario visitar la página de la oferta habiendo iniciado sesión con tu cuenta Amazon, y escuchar un episodio de podcast entero en Amazon Music usando la misma cuenta", explica la compañía.

Cabe tener en cuenta además que el código promociona no es transferible a otras cuentas, ni se puede usar si el cliente de Amazon está en periodo de prueba gratuita, sólo se puede pedir una vez y no es combinable con otras promociones.

Cómo gastar el código

Para gastar el código de 5 euros que Amazon regala, lo más importante a tener en cuenta es que se tendrá que gastar en los 30 días posteriores a recibir el correo y será necesaria una compra mínima producto de al menos 20 euros. Aunque no todos los productos son aplicables.

En concreto, el código promocional solo puede canjearse por la adquisición de productos vendidos y enviados por Amazon en la página de Amazon.es, excluyendo "eBooks y libros impresos, tarjetas de regalo, productos digitales, gastos de envío y manipulación, leche en polvo para bebés y lactantes y envoltorio para regalo o productos vendidos por terceras partes en el Marketplace o productos y servicios de cualquier otra web". De este modo cualquier producto que no sea vendido directamente por Amazon.es no podrá beneficiarse de la oferta.

Amazon Music promo

Amazon explica además que si se llena la oferta de productos para poder alcanzar los 20 euros y después el usuario cancela el pedido de alguno de ellos (de forma que la Compra Mínima no se cumpla) la oferta dejará de aplicar y la compañía se reserva el derecho de cargar (usando tu método de pago y sin preaviso) el descuento recibido como parte de la oferta.

Cabe tener en cuenta además, que si el usuario está habituado a utilizar la opción '1-clic' como método de compra, no se aplicará el descuento de 5 euros, pues es el usuario quien ha de introducirlo a la hora de pagar y no se hace de forma automática. Asimismo, si se devuelve el producto en el que se ha usado el código promocional, éste no podrá ser reembolsado ni reutilizado otra vez.

Sigue los temas que te interesan