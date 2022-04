Cómo descargar libros electrónicos gratis y legalmente para celebrar el Día del Libro

Cada 23 de abril se celebra el Día del Libro en España y el resto del mundo. Una fecha proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en 1995 que sirve para conmemorar la muerte de escritores de renombre como Miguel de Cervantes o William Shakespeare. El objetivo es fomentar la lectura, ya sea en papel o en los eBooks, que ahora incluso permite escuchar las obras y con los que es posible descargarse libros gratis y de forma legal.

Los eBooks, entre los que destacan los Kindle de Amazon, es un dispositivo electrónico que está cada vez más presente y que no se crearon para luchar contra el papel. Este aparato permite guardar versiones digitales de un libro tradicional y sus principales ventajas frente al papel son que no ocupan espacio, no se deterioran y dan acceso a una gran variedad de obras literarias en cualquier parte.

Además de todo ello, también cuentan con la capacidad de descargar desde Internet cualquier libro de forma totalmente legal y gratis. Si cuentas con un eBook y quieres ampliar tu biblioteca con motivo del Día del Libro, repasamos las principales plataformas desde las cuales te puedes hacer con algunos de ellos sin tener que invertir dinero y sin miedo a fomentar la piratería.

Amazon

Amazon, que nació como una compañía especialista en la venta de libros, es una de las páginas más conocidas para descargarse gratis y de forma legal cualquier eBook Kindle. La biblioteca disponible es bastante amplia, pudiendo descubrir infinidad de obras para leerlas en sus dispositivos de lectura.

Desde clásicos en español hasta otros en inglés o francés, entre otros idiomas. La oferta que Amazon tiene disponible es muy elevada, con libros de géneros como infantiles, de ciencia ficción, misterio, romance, ficción, novelas gráficas y hasta cómics. También cuenta con secciones con ofertas, las obras más vendidas, nuevos lanzamientos y audiolibros.

Incluso da la posibilidad de que los propios autores pongan gratis sus obras en la plataforma para que los usuarios se las descarguen. Además, dispone de programas como Book Review y Mejores libros del mes, y hasta realiza recomendaciones en función de tus compras y búsquedas.

Descargar libros desde Amazon es bastante sencillo. Para ello lo primero que hay que hacer es comprarlo (aunque esté gratis) en la tienda para luego abrir la propia aplicación de Kindle en el dispositivo, acudir a la 'Biblioteca' y tocar en la portada de la obra para que comience a instalarse.

Google Play

Otra conocida compañía, en este caso el gigante de las búsquedas, también es una buena alternativa para hacerse con obras sin pagar ni un euro y de forma legal. La compañía cuenta con una gigantesca biblioteca donde encontrar libros electrónicos gratuitos y descargables en formato PDF.

Una vez que encuentres el libro que quieras descargar, al pulsar sobre él la página te redirecciona a la tienda Google Play, donde podrás bajar el archivo y guardarlo en tu móvil y hasta tablet. Una de las principales ventajas de esta web es que se puede tener los libros organizados al gusto o sincronizar el avance de lectura entre los dispositivos.

Europeana

Europeana es un proyecto que se puso en marcha en noviembre de 2008 con el objetivo de recolectar contribuciones digitalizadas de instituciones culturales de todos los Estados miembros de la Unión Europea. De hecho, está considerado como la biblioteca digital europea.

La colección de Europeana da acceso a más de 58 millones de obras entre los que se incluyen libros, música, vídeos y audios, entre otros archivos digitales. Entre sus virtudes están su eficiente función de búsqueda y filtrado de temas, como educativos, de investigación o culturales. Entre su biblioteca hay manuscritos, material gráfico y libros de diferentes géneros.

Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional es otra gran fuente de libros electrónicos. En ella se pueden acceder a miles de documentos digitalizados, que se pueden descargar gratis y legalmente. En este caso, se pueden encontrar manuscritos, dibujos, grabados y tanto libros digitalizados de obras impresas entre los siglos XV y XX.

Lo mismo sucede con la Biblioteca Cervantes Virtual, que es una de las grandes apuestas públicas por la digitalización del patrimonio literario de España. Aquí hay un amplio catálogo con obras artísticas, lingüísticas, de historia, infantiles y hasta otras dedicadas a América.

Project Gutenberg

Se trata de otra de las páginas más destacadas para descargar libros electrónicos gratuitos y de forma legal. Una web que se fundó en los años 70 y que dispone de una biblioteca con más de 60.000 obras, la gran mayoría de ellas en inglés; aunque hay libros en varios idiomas, como en español.

Con Project Gutenberg se pueden tanto descargar como leer los libros en línea. Su amplio catálogo se nutre de obras cuyos derechos de autor expiraron en Estados Unidos y que, gracias a la colaboración de voluntarios, se han escaneado para transformarlos en eBooks. Su ventaja es que no se tiene que descargar ni darse de alta para acceder al contenido.

Open culture

Open culture es una de las páginas para descargar libros gratis y legalmente más conocidas. Fundada en 2006, esta web recopila obras relacionadas a la cultura y educación a nivel mundial; y casi la totalidad de ellas están en inglés.

Una página que permite a los usuarios descargar desde 1.150 películas hasta 900 audiolibros y 800 eBooks que se pueden disfrutar en Kindle, tablets y otros dispositivos. Cuenta con obras de todo tipo de género, como de ficción o poesía.

Literanda y Wikisource

Literanda es una página web que ofrece la posibilidad de descargar una gran variedad de libros totalmente gratis y legal, y en formatos para libros electrónicos (epub), Kindle y PDF. Cabe señalar que el 50% del catálogo no cuesta dinero y que el proceso para descargar una obra es realmente sencillo, ya que basta con buscarla y pulsar sobre ella.

Por su parte, Wikisource es un proyecto que se puede considerar como 'hermano' de la Wikipedia, que tiene como objetivo crear una biblioteca de textos originales y libros de descarga libre y de todo tipo de género e idiomas. Entre su catálogo se pueden encontrar desde ensayos hasta novelas, poesía y teatro.

La Casa del Libro

La Casa del Libro es una de las grandes alternativas made in Spain a Amazon en venta de libros. Pero también cuenta con una sección para descargarse libros gratuitos en eBooks de terceros.

El único inconveniente es que para poder acceder a los libros electrónicos hay que crearse una cuenta en la página de la Casa del Libro, que se puede hacer directamente con el correo de Gmail, con el perfil de Facebook o con cualquier email.

