La nueva función de WhatsApp que hará más fácil ver las fotos

La aplicación de mensajería más conocida mantiene su constante creación de novedades, esta semana los usuarios de WhatsApp para iOS en España están recibiendo la posibilidad de escribir y leer otros chats mientras escuchan un audio de voz. Al mismo tiempo que esta función se lanza, la compañía desarrolla otras herramientas como la vista previa de fotografias como documentos.

Saber lo que esconde un archivo que te han mandado puede ser de gran ayuda antes de descargarlo en tu móvil u ordenador. Desde hace tiempo, los usuarios de WhatsApp pueden intuir el contenido de las imágenes, pero si estas o los vídeos se mandan como documentos u otros formatos digitales el resultado es diferente.

Para no tener que guiarse solo por el titular o la descripción de la otra persona, WhatsApp está poniendo a prueba la vista previa de más formatos. La web WABetaInfo muestra con una captura esa futura vista previa que se está lanzando para unos pocos usuarios con la nueva versión beta 2.22.5.11.

Si actualmente se trata de enviar una fotografía o un vídeo hay varias formas de hacerlo: se puede compartir desde la galería del móvil o desde el gestor de archivos, por ejemplo. Dependiendo de cuál se escoja WhatsApp lo muestra de una forma u otra, con vista previa que puede descargarse automáticamente, o solo mostrando el nombre del archivo.

En esta captura es posible ver como los archivos PDF dejan ver su contenido, pero otros documentos o JPG no. Esto es lo que pretende cambiar la aplicación de mensajería, que este tipo de contenidos que se manden a través de los chats sean visibles para los receptores y así puedan decidir si descargarlos o no. No obstante, los demás documentos que no sean fotografías o vídeos, no van a recibir la vista previa.

La captura compartida por WABetaInfo muestra ese cambio, la diferencia entre lo que es posible actualmente y lo que se está gestando en la versión beta de WhatsApp a la que solo tienen acceso aquellos que se hayan descargado la aplicación en pruebas. No todos los llamados testadores, han recibido aún la actualización necesaria para probar esta función, pero "WhatsApp planea habilitar la vista previa de la imagen en las próximas actualizaciones" dice WABetaInfo.

Puesto que está aún en pruebas, tardará en llegar algún tiempo al resto de usuarios, al igual que la opción de escuchar mensajes de voz mientras se navega por el resto de la app se está desplegando ahora en iOS y se anunció en versión beta hace meses. Mientras tanto, los propietarios de un iPhone pueden poner en práctica este curioso truco para ver las fotos que les mandan sin abrir ni siquiera el chat.

