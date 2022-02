Emoji scale, la web que ordena los emoticonos en función de su tamaño

Es muy posible que nunca te hayas preguntado cuánto mide una sirena o si esta sería más grande que un hipopótamo, pero como internet es una caja de sorpresas, en esta web es posible averiguarlo con los emojis que todos conocen en España. Aunque no permite crear combinaciones raras, este proyecto organiza los emoticonos más conocidos desde el más pequeño hasta el más grande.

Del mosquito más diminuto hasta el conjunto de todos los planetas y estrellas que forman la Vía Láctea, los emoticonos pasan en procesión por la pantalla reflejando el tamaño que tienen los objetos a los que representan. ¿Qué es más grande un autobús o un dragón?

El creador de esta peculiar página web es Javier Bórquez, un artista mexicano que ha creado en el mismo espacio virtual otros proyectos como una escala del tamaño de los pokemon o un juego en 3D para jugar con cubos y las sombras que estos proyectan sobre la pared. Este último se vende en NFT.

Un mosquito mide 3 milímetros, mientras que un caracol mide 3,3 centímetros, son medidas generales que sirven para crear una cadena de iconos de colores como los que se pueden encontrar en la mayoría de aplicaciones de mensajería. Llegar al final de la cadena es rápido, pues no están todos los emoticonos que ahora figuran en el catálogo de WhatsApp, pero sí los más relevantes.

Una cámara mide 11 cm y un billete de euro mide 8,2 cm, no dice de qué precio. la web no especifica si la medida se refiere a la altura para todos los objetos, aun así es una forma divertida de descubrir algunos emoticonos en los que posiblemente no has reparado hasta ahora.

Por ejemplo, todos saben que en los emojis hay objetos como un coche, pero ¿has usado alguna vez el icono de la Kaaba el prisma central de 13 metros que hay dentro de la mezquita Masyid al-Haram de La Meca? En la lista también aparecen otros edificios de gran altura como la Torre de Tokio de 333 metros.

Algunos datos son muy curiosos, la sirena mide 2 metros, mientras que el emoticono del castillo, en este caso se ha relacionado con el Neuschwanstein en la región alemana de Baviera, y al igual que la Wikipedia, esta vez indica que mide 65 metros. Más llamativa es la altura de la bailaora de flamenco con 1,59 metros de altura.

En último lugar le toca el turno a los elementos espaciales como la Estación Espacial Internacional de 73 metros de altura, más pequeña que el monte Everest y que los planetas. Cierra la cadena la Vía Láctea que tiene una radio de 52.850 años luz.

Si el proyecto u otros de su creador te parecen interesantes, Javier Bórquez recibe cierta ayuda a través de la plataforma Buy me a coffee, donde se le puede ayudar económicamente para que los creadores puedan seguir aportando nuevos proyectos o desarrollando los que ya tienen.

