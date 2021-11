Crea emojis imposibles con Emojimix: así los podrás tener en WhatsApp

¿Qué pasa si se mezcla una piña con un fantasma? Ya no es necesario esperar a que WhatsApp lance en España una nueva lista de emojis para conseguir los iconos más rocambolescos. Esta web permite mezclar dos emoticonos con los que obtener imágenes para sorprender a todos tus contactos.

Una llama bañándose en una taza de chocolate caliente, una luna disfrazada de piña o un koala con cuerno de unicornio, los resultados son a cual más extraño. Con Emojimix se puede jugar con una amplia variedad de emojis y descubrir mezclas únicas.

Este mezclador es una creación de la web Tikolu y su uso es muy sencillo. Los emojis que consigas con el mezclador los puedes enviar o guardar para compartir con tus amigos en cualquier momento. Cuidado, porque es adictivo.

Mezclando emojis

El diseño de esta web no puede ser más sencillo. El mezclador se compone de dos combinaciones con más de 20 emoticonos que se pueden mezclar al azar o según el criterio de cada usuario.

Emojimix no ofrece todos los emoticonos que es posible encontrar actualmente en redes sociales o aplicaciones como WhatsApp. No vas a encontrar la paella, ni la bandera de ningún país. No obstante, entre caras, objetos y animales, existen bastantes posibilidades.

Al lado de cada fila, tienes el icono de buscar o el de dados para jugar al azar como si de una máquina tragaperras se tratara. La lupa permite escribir palabras clave para encontrar emojis relacionados, por ejemplo, caras de enfado o frustración. Aunque el sistema funciona mejor con términos en inglés.

También se puede ir uno a uno cambiando cada icono con el ratón del ordenador o el dedo sobre la pantalla si se está usando desde el móvil. El resultado sale inmediatamente abajo con un tamaño más grande para que se pueda observar con detalle.

Compartir en WhatsApp

Una vez se ha encontrado el dibujo que se quiere, la web de Emojimix ofrece tres opciones diferentes. Es posible copiar la imagen recortada y sin fondo para poder pegarla en documentos, imágenes o en cualquier aplicación. También se puede compartir el enlace o la imagen.

Por WhatsApp o Telegram, enviar estos nuevos emojis nos es tan sencillo como con los tradicionales. El emoji se comparte como una imagen con fondo y de gran tamaño, no como un emoticono o sticker. El efecto no es el mismo que si se manda desde la galería propia de la aplicación, pero sigue siendo un motivo para jugar con los amigos a encontrar el emoji más extraño.

