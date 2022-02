Hackean a The Wall Street Journal y a otros medios de News Corp: los indicios apuntan a China

Las empresas de todo el mundo están bajo la lupa de los ciberdelincuentes, incluyendo las ubicadas en España. Es algo que se ha visto claro en estos últimos días, con firmas y proveedores a nivel internacional siendo atacados por hackers con distintos tipos de ataques cibernéticos. La última víctima es News Corp, el imperio mediático responsable de medios como el The Wall Street Journal, The Times o The Sun.

Según adelanta el Wall Street Journal, la compañía propiedad del empresario Rupert Murdoch ha sido objetivo de un ataque que ha afectado a su infraestructura de correos electrónicos internos. Según informa el medio, el ataque proviene de China, y fue detectado desde enero por parte de la propia compañía.

Así lo ha comunicado el director de tecnología de News Corp en un correo electrónico al personal de la empresa el pasado viernes, asegurando que el ataque producido a uno de sus sistemas ya estaba en manos de las autoridades pertinentes. News Corp, por su parte, ha contratado a la firma Mandiant para esclarecer los principales aspectos de este ciberataque.

Un nuevo ciberataque

Este ataque se descubrió el pasado 20 de enero, y afectó a una variedad de empresas y unidades de negocio de News Corp, incluyendo a la propia The Wall Street Journal. También han sido afectados el New York Post, Dow Jones y la propia sede de News Corp. Mandiant ha explicado que creen que la actividad de los hackers proviene de China, y deslizan la idea de que los atacantes estén involucrados "en actividades de espionaje".

Edificio de la sede de la News Corp. Ajay Suresh Wikipedia Commons

En palabras de David Wong, vicepresidente de respuesta a incidentes en Mandiant: "Creemos que probablemente estén involucrados en actividades de espionaje para recopilar información de inteligencia en beneficio de los intereses de China". El primer análisis de News Corp, en conjunto con Mandiant, es que se ha producido un robo de datos.

Se atacaron distintas cuentas de correos electrónicos de personal variado de la empresa, incluyendo a periodistas de los medios asociados a News Corp. Según David Kline, director de la división de tecnología de News Corp, ni los datos financieros de la propia empresa ni los datos de los clientes adjuntos a la compañía han sido robados.

Intrusos desde 2020

La investigación ha detectado que la amenaza data de, al menos, 2020 según fuentes del WSJ y varias decenas de empleados se han visto involucrados como víctimas. A nivel de contenido, también se han visto afectados borradores de artículos y documentos situados en la suite de Google. Aún se está determinando exactamente a qué correos y a qué documentos accedieron los atacantes.

Esta semana, el director del FBI Christopher Wray, aseguró que desde China se estaba ejecutando "un programa de piratería informático y masivo", aunque el país ha negado en varias ocasiones estas acusaciones. Por ahora, News Corp explica que la amenaza ha sido "contenida" y que está ofreciendo orientación a los empleados afectados sobre qué hacer.

Actualmente, la embajada de China no ha dado declaraciones al respecto. El FBI, por su parte, asegura que tiene en curso más de 2.000 investigaciones al respecto, asegurando que "el gobierno chino trata de robar información y tecnología". Estima que al menos hay hasta 2 casos de contraespionaje al día que involucran directamente al país.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan