El truco del iPhone para tener ruido blanco y relajarte sin instalar ninguna app

Apple nos tiene ya acostumbrados a ocultar algunas funcionalidades en sus actualizaciones de software. Una de ellas es la función para reproducir sonidos de fondo, una novedad que llegó junto al lanzamiento de iOS 15 en España, y que se puede activar de forma muy sencilla.

Esta es una función escondida dentro del apartado de accesibilidad de nuestro iPhone o iPad, y sirve para reproducir hasta 6 tipos de sonido: lluvia, océano, arroyo, ruido blanco, ruido marrón y ruido rosa. Pero ¿para qué queremos que suenen estos ruidos?

Según la propia Apple, estos sonidos sirven para camuflar el ruido ambiental reproduciendo sonidos relajantes. La idea es usarlos con unos auriculares, como los AirPods, pero podremos usarlos mediante el altavoz del smartphone y así reproducirlos todo el rato, sin importar en qué aplicación estemos.

Sonidos de fondo

Activar sonidos de fondo Manuel Fernández Omicrono

La reproducción de sonidos no requiere ningún tipo de aplicación adicional, y se podrá activar desde los ajustes. Tendremos que ir a los ajustes de nuestro iPhone o iPad, ir al apartado de Accesibilidad, luego al apartado de Audio/Visual y luego activar los sonidos de fondo. Y no, no tendrás que activar dichos sonidos siguiendo este proceso todo el rato.

Una vez que lo hagamos, podremos activarlo desde el Centro de Control del iPhone (es decir, el menú de accesos directos de iOS e iPadOS). Primero, tendrás que seguir los pasos que hemos dado a continuación para así poder añadirlos a tu Centro de Control.

Sonidos de fondo en el Centro de Control Manuel Fernández Omicrono

Una vez hecho, podrás ir a la opción de Centro de Control y añadir a tu lista de opciones la de Audición. Esta opción no solo servirá para 'monitorear' el nivel de volumen del audio que estés escuchando, sino que entrando a él podremos hacer uso de la función 'Escucha en directo' con nuestros AirPods y reproducir los sonidos de fondo.

Entrando desde esta opción en el Centro de Control podremos regular el volumen del sonido que queramos activar, y podremos desactivarlo tocando el botón de abajo, que pone 'Sonidos de fondo'. Una vez lo activemos, no dejará de sonar el sonido de fondo hasta que no lo desactivemos, y sonará en todo el sistema.

Sonidos de fondo en el Centro de Control. Manuel Fernández Omicrono

Esta opción aparece directamente si estamos usando unos AirPods de Apple, independientemente de si son los AirPods Pro o AirPods Max en el menú de gestión de sonido del Centro de Control. Y de nuevo, no hará falta instalar nada más, aunque si queremos una variedad más amplia de sonidos, quizás tengamos que recurrir a aplicaciones de terceros.

