Apple Fitness+ llega a España el 3 de noviembre y trae de la mano Apple One Premium

Apple Fitness+ llega a España el 3 de noviembre y trae de la mano a Apple One Premium

El lanzamiento de Apple Fitness+ en España era una de las fechas que quedaba por concretarse tras la presentación de los iPhone 13, Apple Watch Series 7 y iPad mini, y ahora Apple ha anunciado cuándo llegará a nuestro país. El servicio de entrenamiento diseñado para el Apple Watch llegará el 3 de noviembre a España.

De esta forma, el servicio estará disponible a partir del próximo miércoles en un total de 21 países y, aunque no tendrá contenido original en español, sí contará con subtítulos para seguir las clases y los entrenamientos.

Apple Fitness+ sirve así para ampliar el catálogo de servicios de la compañía con una nueva suscripción, ya que estará disponible por 9,99 euros al mes o 79,99 euros al año. Eso sí, si compramos un Apple Watch lo tendremos gratis durante tres meses y pasará a estar integrado en Apple OnePremium que llega a España por 28,95 euros al mes.

Con la llegada de iOS 15.1 el servicio Fitness+ permite además integrar la función SharePlay, una forma de compartir entrenamientos y sesiones de meditación con amigos y familiares a través de llamadas de FaceTime. Una forma de estar conectados sin necesidad de estar en el mismo lugar.

Entrenamientos para todos

Apple Fitness+ destaca por ser un servicio que se vincula directamente con el reloj inteligente de la compañía, con lo que es necesario disponer de un Apple Watch Series 3 o posterior para poder utilizarlo, no basta con tener un iPhone.

Esto se debe a que el seguimiento de la salud y el rendimiento físico es esencial a la hora de poder tener entrenamientos personalizados y adaptados a nuestro nivel. "Los entrenamientos y las meditaciones guiadas corren a cargo de un equipo diverso e inclusivo de entrenadores que se adaptan a todo tipo de personas, desde principiantes hasta entusiastas del fitness. Los entrenadores enseñan las modificaciones según el nivel en todos los entrenamientos, por lo que siempre hay alguien a quien seguir", explica la compañía.

Subtítulos en los entrenamientos

El servicio ofrece hasta once tipos de entrenamientos que incluyen intervalos de alta intensidad, fuerza, yoga, baile, core, ciclismo, pilates, meditación, cinta (andar y correr), remo y recuperación consciente. Con la frecuencia cardiaca y otros datos que el Watch devuelve en tiempo real la aplicación es capaz de hacer seguimiento en tiempo real.

Además, en función de tu actividad física, Apple Fitness+ cuenta con sugerencias inteligentes que te recomiendan entrenamientos y meditaciones basándose en la actividad del usuario con las apps Entreno y Mindfulness del Apple Watch, así como con otras apps compatibles con Salud. Puede proponer nuevos entrenadores, sesiones y ejercicios para tratar de motivarte.

Apple Fitness+

Los ejercicios disponibles están animados con música de artistas conocidos para mantener la motivación durante toda una sesión, que -como el nivel- es personalizable y oscila entre los 5 y los 45 minutos. Esta funcionalidad además se entronca con la suscripción a Apple Music y la música de Fitness+ se puede guardar para escucharla más adelante, incluso cuando no se está entrenando.

Aunque hay opciones como andar en el que sólo harán falta el Apple Watch y unos AirPods para hacer la actividad, se le saca el verdadero partido a Fitness con su app en el iPhone, iPad o Apple TV donde se puede ver el entrenamiento, nuestro ritmo así como la música que está sonando.

Apple One Premium

Apple Fitness+ no llega solo. La compañía ha anunciado el lanzamiento de su servicio de entrenamientos en España para ampliar las opciones de Apple One, su oferta de pago único por varios servicios, con la posibilidad de contratar Apple One Premium.

A partir del mismo 3 de noviembre estará disponible Apple One Premium por 28,95 euros al mes, un pago único con el que los usuarios que estén dentro del ecosistema de Apple podrán tener el plan familiar de Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ y iCloud+.

De este modo, por menos de 30 euros al mes tendrán acceso a todo el servicio de música, series y películas, videojuegos, entrenamiento personal y nube con 2 TB de almacenamiento de la compañía. Además, cabe tener en cuenta que Apple One Premium es compatible con En familia, la opción con la que podremos emparejar la cuenta con hasta 6 familiares con los que convivamos y acceder a todos esos servicios con cuentas independientes.

Apple One Premium llega para complementar así la oferta que Apple mantendrá con otras dos opciones: individual y familiar. La primera tiene por 14,95 euros al mes Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y iCloud con 50 GB; mientras que la segunda sube el almacenamiento de iCloud hasta los 200 GB y permite compartirlo con cinco personas más.

