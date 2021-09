Google homenaje a Avicii con un Doodle especial en el que sería su 32 cumpleaños

Google se ha caracterizado por utilizar siempre sus famosos Doodle en fechas especiales, incluido el Día de la Lengua Española de las Naciones Unidas; y no iba a ser menos este miércoles 8 de septiembre, un día especial para los amantes de la música: se celebra el aniversario del 32 cumpleaños del DJ Avicii, que tristemente falleció el 20 de abril de 2018.

A través de un Doodle conmemorativo, que llega antes de que se celebre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), este miércoles 8 de septiembre la compañía de Mountain View ha decidido rendir homenaje a la carrera del artista sueco y a sus contribuciones a la música pop y electrónica.

Avicii falleció a los 28 años de edad al suicidarse con una botella de cristal rota después de luchar durante años contra problemas de salud mental. En su memoria, el padre de Tim, Klas, y su madre, Anki, iniciaron una fundación para crear conciencia y abordar el estigma de la salud mental entre los jóvenes: la Fundación Tim Bergling.

Doodle conmemorativo

En el que sería el 32 aniversario del artista sueco, Google lanzará un Doodle en forma de vídeo para rendir homenaje a Tim Bergling y a sus canciones de éxito que encabezaron las listas internacionales y festivales en todo el mundo.

Doodle de Google de Avicii

Con tan sólo 21 años el artista fue reconocido como el rey de la música electrónica. Avicii dedicó su vida a la música y con el paso del tiempo consiguió el reconocimiento de artistas de primer nivel, como Coldplay o Lenny Kravitz; y no había fiesta en la que no sonará alguna de sus canciones, como Wake me up, Levels o Hey brother.

De hecho, Avicii será recordado para siempre como uno de los pioneros y visionarios más influyentes de la música electrónica de baile. La fuerte presión de la industria, los largos viajes y una dependencia al alcohol condujeron al artista a problemas de salud mental, que terminó con su retiro definitivo de los escenarios en 2016. Sólo dos años después, fue encontrado sin vida en un cuarto de un hotel en la ciudad de Muscata, en Omán.

Un artista especial

Para recordar a Avicii en su día y aprender más sobre la salud mental, Google ha podido hablar con el padre del artista, quien ha asegurado que Tim era "una persona con mucho talento, amable, abierta y llena de energía e integridad. Tenía un conjunto especial de atributos, y si veías el documental sobre su vida, creo que también puedes darte cuenta de que en realidad no estaba hecho para la fama por la forma en que estuvo expuesto a ella".

A pesar de su éxito, Avicii siempre se mantuvo humilde y trataba a las personas con amabilidad y respeto, según señala su padre. En cuanto a los problemas de salud mental que una persona pueda tener, el padre del artista aconseja "hablar de ello. Cosas simples como hacer preguntas pueden ayudar mucho a que alguien se recupere. Y si ve a alguien moviéndose en la dirección equivocada, debes animarlo o ayudarlo a buscar apoyo. Incluso es importante que las empresas se involucren en estas conversaciones y permitan a sus empleados hablar abiertamente sobre su salud mental".

