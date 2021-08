Instalar Windows 11 en ordenadores sin soporte será posible, pero también más peligroso

La maraña de requisitos para instalar Windows 11 en un ordenador sigue enredándose. Con cada nueva declaración de Microsoft, este asunto se vuelve más confuso. La compañía asegura ahora que los usuarios de España que quieran instalar Windows 11 en sus equipos antiguos podrán hacerlo, pero con un inconveniente importante.

Después de años utilizando Windows 10, los usuarios del sistema operativo de Microsoft han recibido con interés el lanzamiento de Windows 11, para inmediatamente después quedarse con las ganas. La lista de requisitos que necesita el equipo para poder instalar esta nueva versión deja fuera a un gran número de ordenadores.

Recientemente Microsoft ha vuelto a aclarar la lista de imprescindibles que debe tener el dispositivo para poder descargar Windows 11. Además, para aquellos que no cumplan con esta lista de especificaciones ofrece una alternativa en forma de archivo ISO, aunque esta opción descarta la posibilidad de recibir actualizaciones de seguridad.

Sin actualizaciones de seguridad

La compañía le ha explicado a The Verge que existe una vía no oficial para instalar Windows 11 en un ordenador antiguo, es decir, que no cuenta con las especificaciones modernas que requiere el sistema. El usuario puede instalar Windows 11 por su cuenta con un archivo ISO de Windows 11, proceso no exento de problemas.

Los archivos ISO o imágenes ISO, como se los conoce, son un tipo de archivos que se utilizan para almacenar una copia exacta de un sistema de ficheros en un CD o DVD. La copia será exacta y permitirá instalarlo en otros dispositivos como si se tratara de la unidad original. Este proceso se utiliza mucho para difundir copias de sistemas operativos.

The Verge indica que esta alternativa está más pensada para que las empresas prueben Windows 11, no es un proceso sencillo para usuarios poco familiarizados con la informática, sobre todo por los inconvenientes que Microsoft ha querido aclarar. Aunque Windows 11 se instale correctamente con un archivo ISO, el equipo antiguo no recibirá actualizaciones de seguridad ni las versiones futuras con nuevas funciones.

Esta medida, aunque no contente a los usuarios, es una medida de protección de la compañía frente a posibles problemas legales. Si Microsoft ofrece parches de seguridad y actualizaciones para dispositivos no compatibles, el sistema puede dar error y bloquearse. Instalar Windows 11 con un archivo ISO también puede dar problemas a la hora de reclamar asistencia al servicio técnico.

Más limitaciones

En un nuevo artículo del blog oficial de Windows, Microsoft detalla nuevamente los procesadores que son compatibles con Windows 11. A esa lista ya existente, se añaden chips de las series Core X y Xeon W, y el Intel Core 7820HQ. Además, será necesario que el ordenador cuente con un procesador de 64 bits compatibles, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento, UEFI secure boot y TPM 2.0.

Cumpliendo con estas especificaciones, es posible comprobarlo con la herramienta Health Check, los usuarios pueden instalar la versión en pruebas de Windows 11. En unos meses se desplegará la versión oficial para todos los ordenadores compatibles. Sin embargo, aquellos que no encajen con estos requisitos lo tienen más complicado para trabajar con esta nueva versión del sistema operativo de Microsoft.

