Windows 11 disponible en beta: así puedes probar el nuevo sistema operativo de Microsoft

Desde que Windows 11 se presentara el pasado mes de junio en España, los desarrolladores han tenido mucho tiempo de probar el sistema operativo gracias a las previews que se lanzaban en los programas de Windows Insider. No obstante, estas versiones eran software preliminar pensado para que los desarrolladores pudieran ir probando el sistema y además adaptar sus aplicaciones para este SO.

No obstante, Microsoft por fin ha lanzado su primera build en el canal Beta de Windows Insiders. Esto implica que esta beta ya está preparada para que los consumidores y los usuarios particulares puedan probarla, sin tener que suscribirse al canal para desarrolladores.

Esta beta llega en un momento dulce, justo antes de la salida en otoño de macOS Monterey y después de que Microsoft haya aprovechado el canal de desarrolladores para pulir todos los fallos que tenían las primeras versiones de esta beta, lo que nos da la posibilidad de ver cómo será Windows 11 cuando se lance de forma oficial a finales de año.

Así puedes probar Windows 11

Windows 11. Microsoft Omicrono

Las primeras betas, tanto las que se filtraron como las que llegaron al canal Dev de Windows Insider, eran tan prematuras que tenían más en común con Windows 10 que con Windows 11. No había prácticamente cambios, más allá de los más obvios como el nuevo panel de aplicaciones central o el panel lateral de widgets.

Después de varias semanas en el canal para desarrolladores, las builds de Windows 11 han ido mejorando enormemente; han añadido prácticamente todos los elementos que vimos en la presentación de Windows 11, con cambios significativos en la interfaz, en la usabilidad y con mejoras ya prometidas, como la nueva tienda de Microsoft Store.

Widgets en Windows 11 Microsoft Omicrono

Ahora que la beta está en el Beta Channel de Windows Insiders, probar Windows 11 es más fácil que nunca. Lo primero y más obvio es que necesitas un PC compatible con Windows 11. La lista de requisitos necesarios ha sufrido algunos cambios en estas semanas, pero lo más importante que debes saber es que Microsoft está considerando seriamente incluir en la lista de procesadores compatibles a los AMD Ryzen de primera generación y a la 7ª generación de procesadores Intel, aunque esto no está confirmado aún.

Además del problema del procesador, necesitas al menos 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno y compatibilidad con UEFI, TPM 2.0 y Secure Boot, y necesitas tenerlo completamente activado. La pantalla debe ser de como mínimo 720p con una diagonal mayor a 9 pulgadas. Además, necesitarás conexión a Internet.

Windows 11. Microsoft Omicrono

Si tienes dicho PC, podrás descargarte la beta de forma muy sencilla. Debes ir a los ajustes de Windows de tu PC, ir al apartado de "Actualizaciones y seguridad" y pinchar sobre "Windows Insider Program" o Programa Windows Insider. Sigue las instrucciones, elige el canal Beta y después de seguir los pasos, podrás instalar Windows 11 y empezar a probarlo.

Es importante tener en cuenta que esta beta no es apta para uso diario, ya que es un software no final. Asegúrate de instalar Windows 11 en un ordenador o dispositivo compatible que no uses en tu día a día, y seguir todos los pasos que Microsoft te pida. OMICRONO no se hace responsable de los daños que puedas causar a tu equipo en el proceso.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan