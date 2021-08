Google Maps mostrará el precio de los peajes en para que ahorres en tu viaje

Google Maps se ha convertido en la aplicación de navegación de referencia en España por muchas razones. Entre ellas, el constante flujo de novedades que Google va incorporando a la app paulatinamente. La siguiente mejora será sin duda una de las más útiles: mostrar los precios de los peajes en la travesía.

Según un mensaje enviado por parte de Google a sus betatesters, en un futuro Maps incluirá la función para ver de forma automática los precios de los peajes en todo tipo de carreteras, sean cuales sean. De esta forma, podremos saber con antelación qué rutas son las que tienen peajes y cuánto nos costarán.

La nueva función será ideal para planificar nuestro viaje con antelación y buscar la alternativa más barata posible, especialmente en travesías muy largas. De momento, los peajes sí aparecen en la aplicación, pero no podemos saber su coste desde Google Maps.

Google Maps y los peajes

Ni siquiera los betatesters pueden ver el importe de los peajes de la carretera. Cuando se implemente la función, los precios de los peajes aparecerán justo antes de que el usuario seleccione una ruta, y se mostrarán a lo largo de la misma. Así, el usuario podrá elegir otras opciones, como tomar rutas alternativas que no precisen de peajes y calcular mejor el tiempo que durará el viaje.

La aparición de la nueva característica abre la posibilidad de que Google Maps añada otra de las funciones más célebres de Waze, app de navegación que Google compró en 2013. Waze es capaz de calcular los peajes de las rutas, lo que podría implicar que Maps, junto a esta novedad, incluya la posibilidad de calcular los peajes de una ruta dándonos el importe total.

No se sabe con exactitud cuando se podrán ver los importes de los peajes en Google Maps, pero el mensaje enviado a los betatesters deja claro que no tardará en implementarse, al menos en fase de pruebas. No obstante, se desconoce si esta función estará limitada por regiones desde su lanzamiento o si por el contrario Google se esforzará para lanzarla en todo el mundo cuando esté lo suficientemente lista.

En los últimos meses, en el contexto de la pandemia, Google Maps se ha ido actualizando añadiendo toda una plétora de mejoras; la señalización de semáforos, sistemas de prevención de masas o la capacidad de pagar transportes desde la propia aplicación son solo algunos ejemplos.

