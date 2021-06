Trucos de Google Maps para usarlo bien con bicicleta

Google Maps es una de las mejores opciones para crear rutas en España, ya sea en coche o en cualquier otro medio de transporte. Una herramienta que cuenta con una serie de trucos que permiten usarlo mejor en bicicleta y mejorar las habilidades de pedaleo de los usuarios.

Los nuevos datos de Google Maps han revelado que en todas partes la gente se está sumando a realizar kilómetros pedaleando. Es más, también se ha experimentado un aumento en las búsquedas relacionadas con la bicicleta y cada vez más usuarios utilizan la herramienta de la compañía de Mountain View para encontrar rutas ciclistas más largas.

Hace más de diez años Google lanzó las indicaciones para bicicleta en Maps y desde entonces esta función se ha implementado en más de 30 países. De hecho, sólo el año pasado la compañía incorporó más de 150.000 kilómetros de carriles bici en la herramienta.

Logo de Google Maps. Manuel Fernández Omicrono

En cuanto a España, ocupa el décimo lugar en el mundo y el séptimo en Europa en lo que respecta al uso de las indicaciones para bicicleta y Barcelona ocupa el primer lugar, seguido de Madrid y Valencia. Por otro lado, las búsquedas relacionadas con este medio de transporte aumentaron un 395%.

Google también ha señalado que ahora los ciclistas recorren itinerarios más largos, y en España son un 31% más extensos que hace un año. Igualmente, los datos reflejan que el uso de las indicaciones para bicicletas creció un 7% en nuestro país desde 2019, es decir, antes de la pandemia. Para aprovechar al máximo la herramienta y mejorar las habilidades ciclistas, la compañía ha compartido una serie de trucos:

· Busca bicicletas, tradicionales o eléctricas, y motos: Google Maps puede proporcionar información como la disponibilidad en tiempo real de una bicicleta de alquiler, cuánto tiempo tardarás en llegar hasta ella caminando, el tiempo total de desplazamiento y la hora estimada de llegada.

· Sólo las cuestas que quieras: tu recorrido ideal puede ser distinto, dependiendo de si vas a dar un simple paseo en bici o quieres entrenar. Cuando Google Maps indica un recorrido, te muestra también los datos de altitud para que calcules de antemano los posibles desniveles.

· Compartir la ubicación en tiempo real: si sales con un grupo de ciclistas, Google Maps permite compartir la ubicación para que cada uno pueda pedalear a su ritmo sin perder el contacto. Esto también resulta muy útil cuando has quedado con un amigo para dar una vuelta en bici.

· Agregar varias paradas: tanto si se trata de una pausa para comer algo, hacer fotos o descansar un rato, puedes añadir fácilmente varias paradas a la ruta. Cuando estés en el modo de navegación, toca los tres puntos en la esquina superior derecha de la aplicación, elige "Opciones de ruta" y toca "Añadir parada".

· Control por voz con el Asistente de Google: para que puedas pedalear de forma más segura, el Asistente de Google te permite controlar Google Maps con la voz.

· No busques más tu bicicleta: memorizar el lugar donde has aparcado ya no es una función reservada solo a los coches. Sólo tienes que tocar el punto azul que marca la ubicación de tu bicicleta y seleccionar "Guardar lugar de estacionamiento".

Te puede interesar...