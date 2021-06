Google Maps ahora muestra los semáforos en España

Cuando planificamos una ruta en Google Maps y vamos muy justos de tiempo, es importante tener en cuenta todas las variables posibles que puedan suceder en el viaje. Peajes, salidas o, si vamos muy justos, semáforos. Google ahora ha incluido en los Google Maps de España los semáforos.

La aplicación de navegación de Google ahora muestra los semáforos en sus mapas. Ahora, cuando consultemos una ruta, nos aparecerán los semáforos situados en las ciudades y pueblos que visitemos. Un añadido que ya estaba disponible en otras regiones, pero que ahora llega a territorio español.

La mejora es sólo la punta de lanza para toda una renovación que llegará a Google Maps gracias a la promesa de Google de otorgarnos unos mapas ultradetallados. Hasta ese momento, Google ha prometido incluir novedades como la ya mencionada.

Google Maps y los semáforos

Google Maps ahora muestra los semáforos. Manuel Fernández Omicrono

Lo cierto es que esta novedad no tiene mucho misterio: ahora los mapas de Google mostrarán un pequeño icono de semáforo en la carretera en la que estén situados. Y sí, puede que si conoces mucho tu ciudad ya te los sepas de memoria, pero no dejan de ser útiles para alguien que está aprendiendo a conducir o que se esté moviendo por una ciudad que no conoce.

El icono es estático, es decir, no muestra si está en rojo, verde o ámbar. Además, la posición no es del todo exacta; en zonas muy complicadas, con cruces y vías en las que hay varios semáforos, el icono se muestra en la mitad justo de la vía. La idea es que sepas que hay un semáforo ahí, pero serás tú el que tenga que visualizarlo.

Los semáforos de Google Maps no son 100% precisos. Manuel Fernández Omicrono

Esto tiene su parte buena y su parte mala. La buena, es que de esta forma Google sigue obligando al conductor o al transeúnte mirar al semáforo como tal y no estar atento a la aplicación. La mala es la obvia; si queremos absoluta precisión, no la encontraremos con esta novedad.

No obstante, si aplicamos la capa de tráfico en Google Maps, podremos hacernos una mejor idea de si estos semáforos están afectando al mismo y así planificar con mayor exactitud la ruta. Los semáforos de Google Maps ya están disponibles para todos en España. Habrá que esperar a que Google lance esos nuevos mapas que prometió en el Google I/O a lo largo del 2021.

También te puede interesar...