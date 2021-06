TikTok te permitirá consultar recetas o artículos de Wikipedia sin salir de la app

Seguro que en más de una ocasión has visto un TikTok sobre alguna curiosidad o alguna receta de comida y has querido buscar más información al respecto. Si bien en España existen muchas apps y webs para revisar esa información, no siempre es conveniente salir de TikTok para visitarlas. Esto cambiará con TikTok Jump.

TikTok ha anunciado Jump, una nueva característica que permitirá a empresas, creadores de contenido y desarrolladores integrar funciones de aplicaciones dentro de TikTok. O al menos, una versión muy reducida de ellas, cuya función dependa del contenido que se muestre en pantalla.

Por ejemplo, un usuario que vea una curiosidad sobre algo podrá acceder a un enlace integrado de Wikipedia, para que mediante un simple toque este pueda consultar toda la información que él quiera. Lo mismo ocurrirá con servicios como BuzzFeed o la app Whisk, para encontrar recetas.

TikTok Jump

TikTok Jump. TikTok Omicrono

Hay que aclarar que no tendremos aplicaciones completas dentro de TikTok, sino funciones asociadas de otras aplicaciones integradas en la app. Los desarrolladores podrán crear servicios para que los usuarios los puedan enlazar dentro de los vídeos. Por ejemplo, si estamos viendo un vídeo sobre una receta, podremos verla por completo en la pestaña asociada, creada por Whisk.

Y es que la integración será completa. Por ejemplo, un creador de contenido, una empresa o un desarrollador podrá crear contenido en una plataforma asociada a Jump y luego crear un vídeo de TikTok con el enlace. Por ejemplo, un usuario enlazando un artículo de la Wikipedia, o un artículo de BuzzFeed.

TikTok Jump. TikTok Omicrono

TikTok destaca que los servicios que se enlacen con Jump serán fáciles de desarrollar y que aumentarán las interacciones tanto dentro como fuera de la plataforma, beneficiando a ambos por el camino.

Los servicios que se enlazarán dependerán principalmente de los acuerdos de TikTok con los servicios que se quieran unir a Jump. Esto abre la puerta a que se puedan incluso contratar servicios a través de la app. Uno de los ejemplos que pone TikTok es, por ejemplo, acceder a apps de belleza o ver reseñas de películas después de haber visto contenido que enlace estos servicios.

Paulatinamente, a medida que vayan avanzando los acuerdos con TikTok, más servicios llegarán a la plataforma de la mano de estos desarrolladores y empresas. Está por ver cómo se implementarán ciertos servicios en España, y cuáles de ellos representarán una utilidad real en nuestro territorio.

