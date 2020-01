Qué es TikTok, guía para iniciarse en la red social de moda que marcará el 2020

Las redes sociales han sido una de las revoluciones de la última década. Es complicado encontrar a alguien que no tenga cuenta en alguna de ellas y se han convertido en una forma extraordinaria de mantener el contacto entre personas por más distancia que las separe.

La reina de las redes es Facebook, no sólo por la red social homónima, sino porque la empresa de Mark Zuckerberg también aglutina 3 de las aplicaciones sociales más importantes del mundo: Instagram, WhatsApp y la propia Facebook. Sin embargo, en los últimos meses ha despuntado una alternativa que está conquistando al público joven: TikTok.

La rebautizada TikTok, antes Musical.ly, ha supuesto un auténtico fenómeno que ha conquistado a más de 500 millones de usuarios, ¿el motivo?: contenido que engancha y una comunidad de usuarios cada vez más grande. Hoy vamos a detallar qué es exactamente esta aplicación que apunta a un 2020 cargado de éxitos.

¿Qué es TikTok y por qué deberías descargarla?

TikTok es una red social cuyos orígenes giraban en torno a la música. En su aplicación, disponible para iOS y Android, se inserta un editor de vídeo y de audio para que podamos grabar nuestro baile, cante o interpretar cualquier tipo de perfomance que se nos ocurra. Este es el concepto para el que fue creado, pero los más de 5 años de la app han hecho que ésta evolucione y el contenido ha ido mucho más allá de su faceta musical.

TikTok

Hoy en día podemos encontrar prácticamente de todo. Se ha convertido en una especie de Vine a gran escala con vídeos más largos y posibilidades que tienden al infinito. De hecho, lo extraño hoy en día es encontrarse con contenido fiel a su planteamiento primigenio y está dejando paso a vídeos caseros de humor y animales. Muchos animales, sobre todo gatos.

Infinitos vídeos que pueden proporcionar otras tantas horas de entretenimiento. Como toda red social que se precie, tiene sus modas, su jerga particular y las estrellas con cuenta verificada. Además, algunas empresas y marcas están comenzando a mirar con buenos ojos a TikTok y ya tienen sus perfiles donde comparten vídeos. Uno de los más famosos es el FC Barcelona, que aglutina 2,2 millones de seguidores y 16,6 millones de me gustas.

TikTok encaja a la perfección en una sociedad donde prima el soporte multimedia. La reproducción de vídeo ya no es una barrera en los smartphones ni en las tarifas móviles y se ha convertido en el formato preferido de los más jóvenes. Una válvula de escape a Twitter, Facebook e Instagram.

No pintemos todo de color rosa. TikTok también tiene su parte menos simpática y divertida. Por mucho que se esfuerce la red social, existen perfiles que escapan a las condiciones de uso y muestran contenido violento. No es muy común pero si somos muy asiduos a la red social sí se puede dar el caso de que lleguemos a este tipo de cuentas, con lo que hay que ver cómo poner límites de uso a los más pequeños de la casa.

El algoritmo marca la diversión

Uno de los secretos mejor guardados de ByteDance, la desarrolladora de TikTok, es el algoritmo capaz de proporcionar el tipo de vídeos que nos gusta en la pestaña Para ti. Lo consigue sin necesidad de tener una cuenta en la red social y mucho menos diciéndoselo directamente.

TikTok

TikTok es capaz de aprender de tus gustos. Lo hace midiendo el tiempo que vemos cada vídeo o de si interactuamos con el perfil del que lo ha subido para ver similares. Lo cierto es que, tras poco más de 10 minutos, consigue empezar a ofrecernos contenido de nuestro interés.

Si no nos gusta un vídeo podemos decírselo directamente dejando pulsado sobre él y seleccionando la opción "No me gusta este vídeo". Aunque no es necesario, con pasar rápido un par de vídeos del mismo tipo nos los dejará de mostrar.

Cómo empezar en TikTok

Una vez hecha la introducción sobre qué es la red social y cómo funciona en líneas generales, nos queda entrar un poco más en materia. Uno de los elementos diferenciadores de TikTok es que podemos usar la red social sin registrarnos.

Únicamente podremos consumir contenido y dar a me gusta a los vídeos. Tendremos algunas limitaciones importantes como la imposibilidad de comentar, de seguir a cuentas, no poder subir vídeos o tener algunas restricciones en las búsquedas. Para una primera aproximación a TikTok es más que suficiente.

TikTok

Si ya llevamos un tiempo en la red social o queremos estrenarnos por todo lo alto, podremos registrarnos. No nos llevará más de un par de minutos y desbloquearemos las limitaciones que hemos mencionado antes.

La mecánica de la aplicación es muy simple. Tenemos una pantalla principal con un feed de contenido al más puro estilo timeline donde ver los vídeos. Para pasarlos, tan solo hay que deslizar de abajo hacia arriba para ver el siguiente (gesto contrario para ver el anterior) y de derecha a izquierda si queremos entrar en el perfil del creador del vídeo.

Para actualizar, basta con tocar el icono de la casa en la parte inferior izquierda de la pantalla. Mucho cuidado con pulsaciones accidentales pues será una tarea casi imposible volver a localizar un vídeo si se refresca el timeline en la pestaña Para ti.

En la pestaña Siguiendo encontraremos todos los vídeos subidos por los perfiles a los que seguimos como si de Facebook o Instagram se tratase. Pero para ello necesitamos una cuenta.

TikTok

Como cualquier red social, una de las gracias de TikTok es poder participar en la comunidad. Para ello tenemos que pulsar en el botón del "+" situado en la zona inferior de la interfaz y se abrirá nuestra cámara lista para comenzar a realizar el vídeo.

La herramienta de edición es realmente potente y permite, con un poco de paciencia, hacer auténticas virguerías. Podemos aplicar filtros, realizar cámara lenta, hacer uso de cientos de efectos... Y si queremos importar un vídeo ya creado lo podemos hacer igualmente gracias al acceso directo a la galería.

Subo un vídeo, ¿qué pasa ahora?

Una vez que hayamos subido el vídeo, TikTok saca su faceta más tradicional y se comporta como una red social al uso. La misma mecánica que podemos encontrar en Twitter o en Instagram con hashtag implementados que permiten visibilizar nuestro vídeo.

Si tenemos seguidores, saldrá nuestra creación en su pestaña Siguiendo y podrán comentar, compartir y dar a me gusta. Si conseguimos que nuestro vídeo se cuele en Para ti (algo así como la sección de trending topics) muchísima más gente lo verá e igualmente podrán darnos corazones, compartirlo y dejarnos algún comentario.

Cuando logremos cierta soltura con el editor de vídeo y perdamos la vergüenza se convertirá en una tarea tan sencilla como publicar un tweet o una Storie en Instagram. Otra de las opciones que tenemos es utilizar TikTok para crear nuestros vídeos y subirlos a plataformas como Instagram o Twitter.