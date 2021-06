Twitch, Reddit y cientos de webs caídas en todo el mundo por un fallo de servidores

Al entrar el mediodía en España, numerosos usuarios han reportado problemas en Twitch. En un principio, se creía que la página web se había caído por sí sola, pero posteriormente se han reportado caídas similares en muchísimas otras webs de alto calado, como Amazon o Reddit.

Aún no hay una confirmación oficial, pero se cree que la causa principal del problema es un fallo técnico en Fastly, una empresa dedicada a gestionar redes de distribución de contenidos o CDN. Este proveedor, que da soporte a otras muchas webs como el The New York Times o el Financial Times ha confirmado que ha sufrido un fallo técnico. Este se ha producido sobre las 11 de la mañana, hora peninsular española, momento en el que han salido a la luz los primeros reportes.

Este fallo técnico ha provocado la caída de estas webs y de otras cientas. Los problemas varían desde páginas webs inaccesibles a problemas de rendimiento; sin ir más lejos, se puede acceder aún a Amazon en España, pero con fuertes limitaciones que dificultan su uso.

Caída generalizada

Según Fastly, se ha detectado un "impacto potencial" en sus servicios de distribución CDN. De momento, la empresa ha aclarado que están investigando el problema, y no han confirmado expresamente que la caída de todas estas webs haya sido causa de su problema, aunque todo apunta a ello.

Por el momento, no se sabe cuánto durará el problema, ni cómo repercutirá en todos los servicios afectados. Sin ir más lejos, en el caso de Twitch, es imposible acceder a su web o a sus apps, lo que podría afectar potencialmente a cientos de creadores de contenido.

Pero ¿qué es un CDN? Como hemos comentado, esta es una red de distribución de contenidos o una Content Delivery Network. Esta red consiste en todo un conjunto de servidores que almacenan copias locales de contenidos provenientes de otros servidores separados en otras partes del mundo. Los CDN actúan como servidores proxy, y almacenan en caché algunos datos para mejorar la experiencia de navegación del usuario.

La idea de los CDN, por tanto, buscan ofrecer servicios web valiéndose de estas redes mejorando el rendimiento y su disponibilidad. Lo más probable es que el fallo técnico aún por confirmar de Fastly haya causado la caída de su red, afectando a todos los medios alojados en Fastly. En estos momentos, Fastly está investigando el caso y no hay detalles sobre cuándo se restablecerá el servicio por completo.

