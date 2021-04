Spotify ahora tiene su propio Alexa para pedirle música

Hace años los asistentes de voz eran algo casi futurista, y hoy prácticamente todos los fabricantes tecnológicos tienen el suyo propio. En España sin ir más lejos tenemos a Alexa, a Siri, a Google Assistant y a otros tantos. Ahora le toca el turno a Spotify, con su nuevo asistente de voz en pruebas.

La plataforma está realizando pruebas de integración para un nuevo asistente de voz para funcionar en la app. Un asistente que, por lo que ha podido comprobar GSM Arena, solo podrá funcionar dentro de la aplicación y únicamente si la tenemos abierta.

Su función será simple; a cambio de comandos de voz, el asistente podrá buscar música y contenido dentro de la app, como podcasts o playlists. También podremos controlar la reproducción de las canciones sin tener que tocar ningún botón, con un simple comando de voz: 'Hey Spotify'.

Un asistente limitado

Capturas de Spotify y su asistente. Manuel Fernández / GSM Arena GSM Arena

Lo primero que nos viene a la cabeza viendo a este asistente es su limitada funcionalidad. Prácticamente todos los asistentes de la competencia como Siri, Alexa o Bixby en el caso de Samsung funcionan de forma exterior a sus aplicaciones. Es decir, que no necesitan que tengamos la aplicación abierta en todo momento y funcionan con otras aplicaciones.

Pero también tenemos que recordar que esta es una característica en pruebas, y que aún no ha llegado a todos los usuarios, por lo que tiene margen de mejora. No podremos forzar su aparición, así que tendremos que probar diciendo 'Hey Spotify', y si no salta, tendremos que esperar a que se implemente.

Así será el asistente. Manuel Fernández / GSM Arena GSM Arena.

Existen rumores sobre la creación de un dispositivo de hardware hecho por la propia Spotify, que justificaría la creación de este asistente en un mercado copado por otros rivales. Será un reproductor de música pensado para vehículos y se alejará de la fórmula ya llevada a cabo por Apple con su polémico iPod de última generación.

Desgraciadamente, esta última información no es más que un rumor hasta que se oficialice en un futuro. Por ahora, tendremos que esperar a que Spotify se decida a lanzar este asistente de voz. Si Spotify te pide permisos para el micrófono ya sea en Android o iOS es muy probable que seas uno de los pocos usuarios afortunados que pueden probar esta función a día de hoy hasta su lanzamiento. El cual, por cierto, no sabemos cuándo se producirá.

También te puede interesar...