Vox llega a Twitch: el partido político desembarca en la plataforma de moda

Las redes sociales son realmente importantes para la política, ya que permiten a los diferentes partidos mantener un contacto cercano con los usuarios. En España las más populares son Twitter y Facebook, pero parece que los partidos políticos están explorando nuevas vías para llegar a más votantes. Es el caso de Vox que, tras abrir una cuenta de TikTok, ahora desembarca en Twitch.

Si hay una plataforma que ha crecido considerablemente en los últimos meses, gracias al coronavirus, esa es Twitch. Una herramienta en la que conocidos streamers como Ibai hacen directos todos los días y en la que a partir de ahora se podrá ver a Vox, el partido político liderado por Santiago Abascal.

Desde hace un tiempo Twitch ha dejado de ser una plataforma en la que solamente se veía a jóvenes jugar a videojuegos desde sus casas y transmitirlo en directo. De hecho, el contenido no relacionado con ese mundo ha evolucionado masivamente y en la actualidad se puede encontrar contenido de todo tipo, como gente charlando tranquilamente, cocinando o trabajando. Incluso, clubes de fútbol como el Real Madrid cuentan con su propio canal.

Vox en Twitch

Lo cierto es que el partido político de Santiago Abascal llega a Twitch con la idea de acercarse a los más jóvenes, ya sean votantes o no. El canal de Vox cuenta en la actualidad con 13 días de vida y no destaca especialmente por contar con mucho contenido, ya que no ha sido hasta hace poco que lo han empezado a utilizar.

El canal de Vox en Twitch. Nacho Castañón Omicrono

A pesar de que Vox abrió el canal hace casi dos semanas y de no contar con apenas contenido, lo cierto es que cuenta con unos registros bastante decentes. Por ejemplo, a la hora de escribir este artículo el canal tiene 5.530 seguidores y casi 30.000 visualizaciones.

Está claro que no será habitual ver retransmisiones en directo del partido político, como pudieran hacer otros streamers o canales. Sin embargo, parece que Vox planea utilizar la plataforma para emitir en directo sus ruedas de prensa, como demuestran cinco de los seis vídeos que tienen subidos en el canal.

Sin anuncio oficial

Una de las cosas que más llama la atención de la llegada a Twitch por parte de Vox es que el partido político no ha realizado ningún anuncio oficial al respecto. De hecho, la única referencia que se puede encontrar sobre su canal es un tuit en el que comparten el enlace de la retransmisión de una de sus ruedas de prensa en el Congreso para comentar la actualidad política.

Sin embargo, hay que destacar que Vox no es el primer partido político que abre un canal en Twitch. Ese premio corresponde a Más Madrid, que abrió su canal en la popular plataforma el pasado mes de diciembre, aunque apenas cuentan con 471 seguidores.

