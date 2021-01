El drama de tener bloqueados 180 millones de euros en bitcoin por perder la contraseña

¿Qué preferirías, ser rico pero no poder usar tu dinero o ser pobre? Puede parecer un dilema sacado de un libro de filosofía, pero el dicho famoso en España de "la realidad supera la ficción" siempre hace de las suyas. Esta es una historia real, y tiene un desdichado protagonista: Stefan Thomas.

Este programador es multimillonario si nos basamos en sus cifras de bitcoin: más de 7.000, que equivalen a 180 millones de euros. Algo que podría sonar a auténtica fortuna, pero nada más lejos de la realidad; este hombre no puede gastar absolutamente nada de su dinero virtual. ¿Por qué?

Porque se olvidó de su contraseña. No es una broma; el programador no puede acceder a una cartera virtual millonaria porque está protegida por una contraseña que olvidó hace años. Y no es ni mucho menos un caso aislado.

Millonario pero sin poder serlo

Imagen de bitcoin.

Nuestro protagonista, Stefan Thomas, tiene almacenada toda esta fortuna en una cartera virtual alojada en un disco duro IronKey. Un disco que, como era de esperar, tiene fuertes medidas de seguridad, como la contraseña. Y aunque pueda parecer una estupidez ya que se considera que una contraseña es fácilmente averiguable, hay un problema; el disco duro tiene un sistema de borrado de seguridad ante intrusos.

Si se realizan 10 intentos de ingreso de contraseña fallidos, el disco borrará todo el contenido por seguridad, dejando a Thomas sin sus 180 millones de euros. Y no, Thomas no tiene 10 posibilidades de éxito, sino 2; ha intentado ingresar hasta 8 contraseñas, sin éxito alguno. Está a dos intentos más de perder todo su dinero virtual.

Como es lógico, los métodos de recuperación de contraseña tampoco valen por la propia naturaleza de seguridad del disco, lo que deja como única alternativa segura el recuperar la contraseña acordándose de ella. Thomas, tal y como podemos leer en el The New York Times está barajando distintas formas de recuperar dicha contraseña sin arriesgarse a perder los más de 7.000 bitcoin almacenados en el disco duro.

Lo más trágico de la historia es su propio origen. ¿Cómo podría tener alguien semejante cantidad de dinero y olvidar la contraseña después de años? Lo cierto es que este es el caso de muchos programadores, y tiene una explicación.

Pioneros del bitcoin

El propio New York Times explica que el caso de Thomas no es aislado. Tanto Thomas como muchos otros usuarios de Internet se lanzaron al bitcoin y a la criptomoneda cuando era poco más que un experimento. En sus inicios, estas monedas valían bastante poco y salía poco rentable minarlas. Eso no impidió que algunos, como Thomas, consiguieran recaudar grandes cantidades sin gastar demasiados recursos.

Muchos de estos guardaron ese dinero hace años, sin la expectativa de que la criptomoneda fuera un bien tan preciado hoy en día. El New York Times estima que existen alrededor de 115.000 millones de euros perdidos en carteras virtuales inaccesibles para sus dueños en forma de bitcoin.

Thomas es uno de los casos más extremos, pero tiene ciertas posibilidades; hay quienes, pensando que el bitcoin no iba a revalorizarse. Otros murieron, borraron todas sus cantidades o tiraron los sistemas de almacenaje que guardaban estas divisas, por lo que dentro de lo que cabe, Thomas es afortunado. Incluso hay quién se olvidó de su propia fortuna. Ahora le toca acceder a su fortuna, y ser millonario con 180 millones de euros.

