Facebook lanza su Tinder en España: así es su nuevo portal de citas

En 2018 Facebook anunció que se subía al carro de las citas online, como Tinder. Un servicio de citas que tardaría en llegar a España dadas las dudas de privacidad que este generaba a algunos organismos internacionales. La espera ha acabado; Facebook Parejas llega a Europa y por ende, a España.

Así lo ha anunciado la propia Facebook desde su web, en la nos explica su funcionamiento. Y este no es muy distinto del que usan otras apps como Tinder, que se basa en perfiles para intentar unir a personas con gustos e intereses similares. Facebook quiere aprovechar el buen hacer que tiene para relacionar usuarios dispersos por el mundo y conseguir que, en teoría, consigas pareja.

Esta función ya estaba disponible en más de 20 países y Facebook clama con orgullo que la aplicación ya ha 'recaudado' más de 1.500 millones de 'me gusta' entre los usuarios de Facebook Parejas.

El Tinder de Facebook

Demostración de Facebook Parejas.

A grandes rasgos este es un Tinder de Facebook pero usando la filosofía de la red social de Mark Zuckerberg para funcionar. Tenemos los 'me gusta', las historias y sobre todo los elementos principales de Facebook, como serían los eventos y los grupos de personas. Facebook le ha añadido sus propios detalles para diferenciarse de aplicaciones de la competencia.

Por ejemplo, una de sus funciones más características es 'Pasión secreta'. Gracias a esta función el usuario podrá escoger a hasta 9 amigos propios de su propia cuenta de Facebook en los que esté interesado. La idea es que si las dos personas se añaden mutuamente a la lista de 'Pasión secreta', habrá una coincidencia. No obstante, si no tenemos Facebook Parejas activado no sabremos qué persona nos ha añadido a la lista.

Facebook Parejas. Facebook Omicrono

No falta la inclusión de elementos ya archiconocidos. Tenemos acceso a las historias, con las que los usuarios podrán interactuar si así lo quieren y que así los intereses de nuestra cuenta nos relacionen con otros usuarios. Estas de hecho están orientadas a que los usuarios interactúen con tus historias para que haya coincidencias.

También se introduce la función 'Citas Virtuales'. Esta clase de citas nos permite tener videollamadas con personas que nos gustan directamente desde Facebook Parejas, enviando una invitación a la misma y que así si acepta se inicie una conversación. Una forma de cita que sin duda alguna ha sido motivada por los momentos de aislamiento por culpa del COVID-19 que está viviendo el planeta actualmente.

¿Y la privacidad?

Facebook Parejas. Facebook Omicrono

Uno de los motivos por los que Facebook Parejas ha tardado tanto en llegar a Europa ha sido la privacidad. Algunos organismos han dudado de la capacidad de Facebook de gestionar correctamente los datos de personas en este tipo de aplicaciones, especialmente si se basan en información valiosa como intereses, pensamientos políticos, etcétera.

Podremos denunciar y bloquear a cualquier usuario incluyendo la prohibición a los usuarios de que nos envíen contenido multimedia si no lo queremos. Facebook no notificará a nuestros amigos de que nos hemos unido a Facebook Parejas y no recomendará por defecto a personas que estén en nuestro listado de amigos. Ni los mensajes ni los 'me gusta' de Parejas aparecerán en el feed principal de Facebook.

Facebook Parejas se lanza hoy mismo en España y al resto de países europeos, como Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.