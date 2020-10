Samsung lanza en España un servicio técnico con recogida y entrega en casa en el día

Es muy común que si se nos rompe nuestro teléfono tardemos mucho en enviarlo a reparar. No es para menos, ya que el proceso es tremendamente tedioso; llevarlo al técnico, quedarnos sin smartphone durante varios días y luego recogerlo. Samsung acaba de lanzar una solución a este problema en España: un servicio técnico exprés.

Samsung lanza en España 'Samsung Galaxy Repair Express', un servicio en línea que promete acabar con todas las esperas del proceso de reparación de un smartphone, ya que el móvil estará listo en el mismo día.

De hecho, este servicio es tremendamente cómodo, ya que no sólo se repara en el mismo día, sino que la propia Samsung se encarga de recoger el dispositivo a domicilio y entregarlo, de nuevo, en la misma jornada.

Servicio técnico a domicilio

Samsung Galaxy S9 roto.

La promesa de Samsung es simple. Samsung enviará un técnico especializado al domicilio del cliente, recogerá el dispositivo y usando piezas originales de Samsung lo reparará. El cliente podrá escoger el punto de recogida que más le sea favorable, independientemente "de si es o no el mismo punto de recogida, siempre y cuando se encuentre en el área disponible que, por el momento, cubre este servicio".

Para nuestra comodidad, Samsung ha habilitado este servicio de forma online, lo que nos permitirá evitar tener que ir a una tienda especializada a solicitarlo y así limitar la exposición a personas ajenas. Siguiendo los pasos de la página web, podremos establecer todos los parámetros necesarios; punto de recogida, punto de entrega, etcétera.

Con ciertas limitaciones

Samsung Galaxy Z Fold 2 Chema Flores Omicrono

Este servicio no se aplica ni mucho menos a todos los dispositivos Galaxy de Samsung y no estará disponible por ahora en todos los lugares de España. Por ahora se establecerá inicialmente en Madrid y Barcelona, con limitación a ciertas zonas y con "planes de expansión a otras ciudades en un futuro". El problema es que Samsung no da más datos sobre esta expansión.

Además, el servicio Express con reparación y entrega el mismo día sólo estará disponible para los modelos de Samsung Galaxy de las gamas Note, S y Z. Todos los modelos Galaxy S, empezando por los S8, tendrán acceso así como los Galaxy Note desde el Note 8 y los Z empezando por el Galaxy Fold original.

En la página web de Samsung podremos consultar las condiciones del servicio técnico, incluyendo reparaciones dentro y fuera de garantía, con recogida flexible y con un coste logístico si lo queremos el mismo día de 15 euros. Fuera del Express podremos reparar casi cualquier dispositivo, como smartphones, tablets o wearables como los Samsung Galaxy Watch o los Samsung Galaxy Fit.