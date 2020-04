Facebook lanza una app sólo para parejas: un espacio privado para hablar

Las parejas necesitamos nuestro propio espacio personal, en el que nada ni nadie debe intervenir. Con confinamiento o sin él, esto es bastante difícil de conseguir (sobre todo ahora), incluso en el mundo de las apps para chatear online. Muchos sienten que apps como WhatsApp o Telegram no son seguras, o en su defecto, íntimas. No lo suficiente para que compartan sus mejores secretos.

Pero, ¿y si hubiera una red social... para parejas? Un espacio privado para que estas puedan mostrar todo su amor entre sí, para que puedan hablar de sus cosas y sobre todo compartir sus gustos y contenido entre ellos. Esto mismo ha hecho Facebook con Tuned, su nueva app.

Tuned es una vuelta de tuerca al concepto de Tinder; la app llevada acabo por el grupo de Facebook 'The New Product Experimentation' pretende consolidarse como un "espacio privado" para que las parejas que la usen puedan comunicarse de forma privada y compartan un espacio online para los dos.

Tuned, la app para parejas

Facebook

Tuned, que ha tenido un lanzamiento muy discreto por parte de Facebook, funciona como si fuera una red social pero únicamente pensada para parejas. En la app (únicamente disponible para iOS por ahora) podremos compartir música, estados de ánimo, crear álbumes digitales con nuestras fotos, pero siempre con nuestra pareja.

Esta app usará servicios externos como Spotify para compartir este tipo de contenido, y además, podremos enviarnos todo tipo de contenido como fotos, notas de voz, tarjetas, etcétera (todo ello perfectamente encriptado y protegido). Su uso es totalmente gratuito y su uso no difiere mucho de cualquier otra red social, con la excepción de que esta busca ser un espacio íntimo para una persona y no tanto una red en la que comunicarte con otras personas.

No sería raro arquear una ceja de extrañeza al ver la app, teniendo toda la plétora de apps que podemos disfrutar en nuestro día a día con opciones como Telegram o WhatsApp. Pero hay cosas que no se pueden compartir con todos, y esta es una buena idea por si queremos comunicarnos única y exclusivamente con nuestra pareja, a la cuál no podremos ver a causa del confinamiento.

Desgraciadamente NPE ya ha lanzado otras apps y Facebook no se ha esmerado mucho en darle una publicidad como es debido (y tampoco tiene pinta de que Facebook vaya a cambiar esto ahora). Pero que Facebook se digne a experimentar con la creación de esta clase de apps, con conceptos como redes sociales de menor tamaño, es más que interesante.