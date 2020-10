Cómo ver la sorpresa oculta de Apple sobre la presentación del iPhone 12

Apple por fin ha hecho el anuncio que estábamos esperando, el de la presentación de los nuevos iPhone 12. Como es habitual, llevamos meses de rumores, prácticamente un año; concretamente, justo cuando se presentaron los iPhone 11.

Siendo una compañía tan celosa de sus secretos, Apple no suele dar muchas pistas sobre sus planes; y la mayoría de las veces hay que leer entre líneas o confiar en rumores de procedencia dudosa. Así es como se ha compartido todo lo que sabemos sobre el iPhone 12.

Pero de vez en cuando, a Apple le gusta jugar, meter algún tipo de secreto, un guiño para sus seguidores, y ese ha sido el caso con la presentación del iPhone 12.

El secreto de Apple

Si vamos a la página oficial de Apple sobre el evento del próximo 13 de octubre, nos encontraremos la invitación habitual, esta vez con el lema "Hi, Speed" (Hola, Velocidad). Esas dos palabras ya deberían ser un indicador de por dónde van los tiros con el iPhone 12 (aunque oficialmente, Apple no haya confirmado que eso sea lo que vaya a presentar).

Pero hay otro secreto que tal vez no has visto, aunque no afecta mucho a las teorías sobre el evento. Se trata de una pequeña experiencia en realidad aumentada, accesible desde la web.

En concreto, tenemos que acceder a la página de Eventos de Apple (por ahora, sólo en la versión en inglés) en Safari con un iPhone moderno.

Realidad aumentada

Cuando la página cargue, sólo tenemos que pulsar en el icono de Apple, en la esfera naranja que es lo primero que vemos en la página.

Cómo iniciar la experiencia de realidad aumentada de Apple Omicrono

En ese momento, se cargará la experiencia de realidad aumentada, consistente en una pequeña animación en el que esas esferas "explotan", dejando ver la fecha de la presentación.

Por supuesto, la "gracia" es ver cómo esos objetos flotan ante nuestros ojos; pero también podemos pulsar en "Objeto" y ver la animación sin molestias. Podemos cambiar la posición del objeto pulsando y arrastrando, y también podemos hacerlo más grande o pequeño de la misma manera que haríamos con una imagen.

Apple ha apostado mucho por la realidad aumentada, incluso cuando el resto de la industria estaba centrada en la realidad virtual. Incluso se rumorea que está desarrollando unas Apple Glass.

Es posible que los nuevos iPhone 12 estén mejor preparados para esta tecnología, gracias a la inclusión de un sensor LiDAR en los modelos Pro, que permite escanear nuestro entorno en tres dimensiones para crear nuevas aplicaciones y experiencias de realidad aumentada móvil.