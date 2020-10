Probamos la pizarra inteligente pensada para dar clases por internet

Wacom One. Alex Branco Omicrono

La Covid-19 ha cambiado totalmente el modo de vida al que estaba acostumbrada la sociedad tanto en España como en el resto del mundo. El mayor ejemplo es el teletrabajo, que ha pasado de ser una opción para unos pocos a prácticamente una obligación en la mayoría de los casos.

Algo similar ha ocurrido con el sector educativo, en el que por fin han comenzado a aprovecharse multitud de tecnologías para poder estudiar a través de internet y rebajar la carga de las aulas presenciales.

Como es lógico, para estudiar desde casa es necesario contar con varios dispositivos, como un ordenador portátil. En este sentido, puede resultar interesante combinarlo con Wacom One (406 euros), un monitor interactivo que, a modo de pizarra inteligente, puede servir como pantalla adicional en la que tomar apuntes o subrayar.

Conexión versátil

Aunque tenga aspecto de tablet, ésta no integra ningún sistema operativo. En otras palabras, para que funcione tendremos que enchufarla a otros dispositivos que sirvan como soporte. Ésta es compatible tanto con ordenadores Windows como con Macbooks, así como con tablets y algunos móviles Android (aquí puedes ver la lista completa).

Con unas dimensiones de 22,5 x 35,7 x 1,4 centímetros y un peso de un kilogramo, es un dispositivo que no restará casi espacio en cualquier escritorio estándar. Eso sí, es cierto que conectar la Wacom One es un poco pesado en lo que a cables se refiere y posiblemente necesites algún adaptador.

Escribir, dibujar...

Este monitor interactivo incorpora una pantalla táctil Full HD (1.920 x 1.080 píxeles) de 13,3 pulgadas. Como curiosidad, la Wacom One dispone de dos patas, por lo que podremos elegir entre usarla apoyada totalmente sobre el escritorio o elevándola.

A pesar de que podemos controlar la pantalla con las manos, la gran ventaja de este dispositivo es hacerlo directamente con el lápiz digital que incluye. Éste es sensible a la presión y funciona con una tecnología de resonancia electromagnética (EMR), lo que significa que no habrá que cargarlo nunca.

Tras haber probado el producto, consideramos que es un buen complemento al ordenador para que los estudiantes puedan tener una experiencia similar a la presencial desde sus casas, sobre todo en materias como las matemáticas.

Escribir fórmulas matemáticas en el ordenador es tarea casi imposible, algo que resulta mucho más sencillo con el Wacom One y el lápiz, ya que podrán escribirse directamente sobre documentos (Word, PDF y más), además de realizar anotaciones en textos, dibujar, etcétera.

Cabe recalcar que, aunque es compatible con multitud de programas y aplicaciones, también podremos instalar Bamboo Paper, el software propio de Wacom para dibujar bocetos fácilmente o crear nuestro propio cuaderno digital. Como es lógico el dispositivo también puede utilizarse para ver contenidos, participar en videollamadas, etc.

No cabe ninguna duda de que el Wacom One puede resultar de gran utilidad para la enseñanza online. Nunca viene de más tener esa pantalla de apoyo, que además es muy versátil debido a la posibilidad de tomar notas o escribir cualquier cosa con su lápiz digital (que además no hay que cargar nunca). Insistimos al repetir su gran versatilidad para matemáticas y asignaturas similares.