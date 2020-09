Ya puedes jugar a videojuegos de Xbox en tu móvil o tablet y en cualquier sitio

Hoy se ha producido el lanzamiento de Xbox Game Pass y xCloud para Android, la plataforma de videojuegos en la nube que permite jugar a más de 100 juegos de Xbox en móviles y tablets.

Project xCloud nació como la visión de Microsoft del futuro de los videojuegos. En vez de comprar una consola o un ordenador potente, es posible dejar que el trabajo duro lo hagan los servidores de la compañía.

Estos servidores son los que ejecutan el juego, enviando una señal de vídeo al dispositivo en el que estemos jugando y capturando nuestras acciones. Si se hace bien, la experiencia debería ser muy parecida a ejecutar el juego "en local", pero ¿funciona tan bien?

Xbox Game Pass ya para Android

Después de un largo periodo de beta, la función de "Cloud" (nube) de Xbox Game Pass ya está disponible para todos los suscriptores. Eso significa que ahora podemos jugar a sagas como Forza Horizon, Halo, Gears of War, y muchos más, directamente en nuestro móvil o tablet.

Hay algunas limitaciones, por supuesto. Para empezar, sólo está disponible para Android, y no para iOS; las reglas de Apple prohíben este tipo de servicios tal y como sí son posibles en Android.

La opción "Cloud" en la app de Xbox Game Pass para Android Omicrono

Aunque la compañía de la manzana ya ha aclarado algunos aspectos de estas reglas, es poco probable que Microsoft las acepte; por ejemplo, implica que cada juego disponible en Xbox Game Pass debe ser aprobado y aparecer por separado en la App Store, algo difícil cuando el catálogo está cambiando constantemente.

Para poder usar Xbox Game Pass tenemos que instalar la app oficial en nuestro dispositivo. También debemos pagar la suscripción Ultimate, que cuesta 12,99 € al mes; eso nos dará acceso no solo a Game Pass para Android, sino también para consolas Xbox y para PC, con acceso a más de 100 juegos en estas plataformas.

Una vez que tenemos nuestra cuenta Game Pass Ultimate, podemos iniciar la app, iniciar sesión, y tendremos los juegos disponibles en la pestaña "Cloud".

Cómo funciona

Recomendamos asociar un mando Bluetooth a nuestro dispositivo, y evidentemente, el de la Xbox funciona muy bien con estos juegos. Hay algunos títulos en los que el mando no es necesario, como Minecraft Dungeons, ya que incluyen controles táctiles en la pantalla; pero en muchos casos no tenemos esa opción.

Ahora la pregunta del millón ¿funciona, o es otro intento sin éxito de hacer funcionar la nube? Hemos podido probar xCloud desde que empezó la beta, además de en este primer día de lanzamiento, y esta tecnología apunta maneras pero no es menos cierto que también muestra algunos problemas.

Para empezar, los juegos funcionan sin problemas; hemos podido ejecutar varios títuulos del catálogo y todos han funcionado en varios modelos de tablets y móviles, pero la experiencia varía dependiendo del juego.

Juegos como Minecraft Dungeons están bien adaptados a la pantalla táctil Adrián Raya Omicrono

En algunos casos, los gráficos se ven nítidos y los controles están bien adaptados a la pantalla táctil. Exceptuando algunos saltos, se puede jugar sin problemas y a una calidad de vídeo más que decente.

En cambio, en los juegos más rápidos y exigentes la cosa no va tan bien. En Forza Horizon 4, por ejemplo, hemos notado una calidad de vídeo muy pobre, con artefactos visuales resultado de una compresión excesiva de la imagen. En estos juegos también se nota un cierto "retardo" o "lag" en los controles; eso no significa que sean "injugables", pero sí que es algo debes tener en cuenta, especialmente si tu conexión no es buena.

Las primeras impresiones de Xbox Game Pass en Android son muy buenas, y no podemos esperar a ver si Microsoft consigue convencer a Apple para su lanzamiento en iOS.