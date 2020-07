Este pequeño mando de Xbox será ideal para juegos en la nube con tu móvil

El SN30 Pro for Xbox es un pequeño mando de Xbox que es más especial de lo que aparenta; no solo es ideal si no te gustan los mandos grandes, sino que abrirá la puerta a muchas posibilidades con el juego en la nube.

Microsoft es uno de los que más están apostando por los videojuegos en la nube, con su servicio xCloud; el juego se ejecuta en los servidores de la compañía, enviando el vídeo a nuestro dispositivo.

De esta manera, podemos jugar a cualquier título en cualquier dispositivo, como móviles, consolas u ordenadores, ya que estos no tienen que ser tan potentes como para ejecutar el juego de manera nativa. Google Stadia es un ejemplo de esta tecnología, pero Microsoft cree que xCloud será el que realmente demostrará lo que es posible.

Un pequeño mando de Xbox, por una buena razón

Claro, que eso nos lleva a la pregunta: ¿cómo controlamos esos juegos? Si estás usando una consola Xbox o un ordenador, la respuesta es sencilla: puedes usar el mismo mando de la Xbox One o de la futura Xbox Series X sin problemas.

La cuestión llega cuando quieres jugar a títulos de Xbox, usando xCloud, en tu móvil; puedes conectar el mando de Xbox One, pero no es precisamente la opción más portátil.

El nuevo mando de Xbox de 8BitDo está diseñado para móviles 8BitDo Omicrono

Aquí es donde entra 8BitDo, un famoso fabricante de periféricos de estilo 'retro', que en esta ocasión ha optado por un sistema más moderno. El SN30 Pro for Xbox es el mando de Xbox más pequeño que hemos visto, al mismo tiempo que mantiene todas sus características.

Oficial de Microsoft

De hecho, 8BitDo ha trabajado con Microsoft para licenciar este mando de manera oficial, por lo que su compatibilidad con juegos de Xbox está más que garantizada; a todos los efectos, será como usar un mando de Xbox normal.

La diferencia estará en el tamaño, que nos permitirá acoplar un móvil con un soporte (incluido) y jugar como si fuese una consola portátil. Además, también se lanzará una app (por ahora, sólo para Android) que nos permitirá configurar los botones y ajustar la sensibilidad de las palancas.

El mando de Xbox de 8BitDo incluye un soporte para el móvil 8BitDo Omicrono

Hablando de las palancas, la principal diferencia de diseño respecto al mando normal, aparte del tamaño, está en la posición de la palanca izquierda, que ahora está en la parte inferior; curiosamente, eso hace que se parezca más a un mando de Playstation, pero imaginamos que se ha tomado esa decisión por la ergonomía en un mando tan pequeño.

El Sn30 Pro for Xbox estará disponible por 44,90 dólares, y esperamos que llegue a España porque otros modelos de la misma marca ya están disponibles en tiendas como Amazon.

Otra opción sería usar un mando como el Razer Kishi, que convierte nuestro móvil en una consola como la Switch.