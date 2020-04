Este es el mando de la Playstation 5: con sensaciones táctiles y micrófonos

El mando de la Playstation 5 ya es real. Sony ha presentado el accesorio con el que controlaremos los juegos de nueva generación, y ha aprovechado para incluir un par de nuevas tecnologías que pueden cambiar cómo jugamos.

A veces se nos olvida, y nos tienen que recordar que este año será muy especial en el sector de los videojuegos: se producirá un cambio generacional en las consolas de videojuegos. O al menos, ese era el plan antes de la crisis por el coronavirus, y por ahora no han cambiado.

Lo que sí han cambiado son las prioridades en las nuevas consolas, que serán tan potentes como los mejores ordenadores de videojuegos. Tanta potencia abre la puerta a muchas posibilidades para los desarrolladores, y Sony afirma que quiere aprovechar el cambio para explorarlas; por ejemplo, mejorando el sonido de los videojuegos, como explicó hace unas semanas.

Así es el mando de la Playstation 5

Con el mando de la Playstation 5, piensa hacer lo mismo, y la pista está en su nuevo nombre: DualSense. Sony ha tomado la decisión de abandonar de momento un nombre tan famoso como DualShock; aunque no es la primera vez que lo hace: el mando de la Playstation 3 se llamaba Sixaxis.

El motivo es que el nuevo mando incluye una nueva tecnología háptica que nos permitirá "sentir" los juegos. Sony pretende que sea una ayuda para la inmersión en los juegos; con el mando podremos disfrutar de más sensaciones realistas, más allá de una simple vibración.

El nuevo mando de la Playstation 5 tiene un diseño espectacular Sony Omicrono

Sony afirma que con la nueva tecnología podremos sentir detalles como la sensación de un coche circulando por barro. También ayudará que los botones L2 y R2 se adaptan a la situación, y son mas fáciles o más difíciles de pulsar dependiendo de lo que estemos haciendo. Un ejemplo es la tensión del arco cuando vamos a disparar.

Esta función es la que ha terminado siendo un mayor desafío para el equipo de diseño, que no quería alejarse mucho del diseño tradicional del DualShock, y con razón. Pese a eso, el DualSense es reconocible como algo diferente, aunque mantenga decisiones de diseño tradicionales como la posición de las palancas.

No hay nuevos botones, al menos no completamente. El botón para compartir del mando de Playstation 4 sigue aquí, pero ahora se llama "Crear" porque aparentemente servirá para más cosas que Sony no ha podido anunciar aún; apostamos porque el streaming y la creación de contenido propio tendrá algo que ver.

Más social

De hecho, la segunda gran novedad no es un botón sino un conjunto de micrófonos integrados en el mando. Ahora que es tan común hablar en nuestras partidas, el DualSense nos permitirá comunicarnos con nuestros amigos sin necesidad de conectar unos auriculares con micrófono.

Los gatillos del nuevo mando de la Playstation 5 se adaptan Sony Omicrono

Donde Sony sí que ha roto con el pasado es con el esquema de color, blanco y negro con luces que rodean la zona táctil (ya no están en la parte superior).

Será interesante ver si Sony consigue enfrentarse a la Xbox Series X. Comparativas directas de hardware apuntan a una ventaja para la consola de Microsoft, pero Sony parece saber eso, apostando por características únicas que sólo podremos disfrutar en la Playstation 5. El mando será una de ellas.