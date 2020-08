Lo nuevo de Canon te permitirá subir tus fotos a la nube de Google al instante

Si eres usuario de una cámara fotográfica de Canon, además de poder usarla como webcam podrás cargar todas tus fotos en Google Fotos de forma automática. Tanto Google como Canon han anunciado que los usuarios de estas cámaras tanto en España como en el resto del mundo podrán cargar tanto vídeos como fotos.

Esta nueva función de transferencia automática usará la función de conexión inalámbrica de las cámaras más recientes de Canon para que, una vez estas se transfieran a nuestro smartphone a través de la app de Canon se carguen automáticamente en la plataforma de fotos de Google.

Esto ya se podía hacer pero desde el servicio image.canon en la nube de la firma, que también permite realizar copias de seguridad en la nube de tus fotos a través de WiFi. Ahora, los usuarios podrán transferir sus fotos a otras plataformas de Google, como Google Drive o YouTube.

Carga las fotos de tu Canon a Google

La nueva característica se podrá usar en prácticamente todas las cámaras de Canon que tengan dichas capacidades inalámbricas, desde las ultimísimas Canon EOS R5 y R6 hasta modelos más modestos como la Canon EOS M6 Mark II. Otros modelos soportados serían, por ejemplo, la Canon EOS RP o la Canon EOS M50.

Canon EOS M6 Mark II. Manuel Fernández

Con esta función activada, todas las fotos que hagamos desde la cámara se pasarán a nuestro smartphone para posteriormente subirse a Google Fotos de forma automática. Debes tener instalada la última versión de la app de Canon y activar la opción desde ahí. También podremos cargar los vídeos a esta plataforma para no tener que subirlos directamente a YouTube.

Todas las imágenes se sincronizan con Google en su calidad original, por lo que no habrá una compresión demasiado severa. Solo hay un pequeño problema: necesitamos de la membresía de Google One para cargar nuestras fotos de manera automática. Y no, no podrá ser con la tarifa gratuita.

¿Por qué usar Google?

A principios de este mes, Canon suspendió temporalmente su servicio image.canon después de que un supuesto hackeo provocara que algunos usuarios perdieran fotos y vídeos almacenados en la plataforma. Otra razón para usar la copia de seguridad de Google Fotos reside en los problemas que están teniendo algunas firmas para mantener estos servicios en la nube.

Sin ir más lejos, recientemente Adobe tuvo un problema con la app de iOS de Lightroom que se llevó por delante cientos de fotos y presets de multitud de usuarios, acabando con el trabajo de varios fotógrafos profesionales.

Ten en cuenta que si bien la imagen resultante que recibirá nuestro smartphone no tendrá compresión, se transferirá en formato JPG y no en formato RAW, por lo que esos archivos deberán ser almacenados de otra forma.