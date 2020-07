Copias de seguridad gratis en iPhone gracias a lo nuevo de Google

Google One. Google Omicrono

Hace un año Google agregó a Google One las copias de seguridad automáticas de teléfonos Android. Un movimiento lógico, ya que Android no deja de ser de Google y gracias a esa membresía podíamos aprovechar el almacenamiento en Google Drive. Ahora también podremos acceder a estos beneficios en iPhone.

Google ha anunciado que incorporará esta función en iPhone. Si usamos un dispositivo Android o iPhone, la copia de seguridad del teléfono que se realizará de forma automática será gratuita, independientemente de si tenemos o no una suscripción a Google One.

Tal y como informa El Androide Libre, Google ha añadido la suscripción gratuita accesible para usuarios de Android y de iOS, por la que no tendremos que pagar nada. Esta nueva variante estará limitada a copias de seguridad de la información de nuestro smartphone, pero nos servirá para hacer copias de nuestro iPhone sin problemas.

Copias de seguridad gratis en iPhone

Esta nueva opción nos dará 15 GB gratis a repartir entre información de Gmail, Drive y Fotos, y ahora también para copias de seguridad. Esta nueva tarifa nos servirá para hacer copias de seguridad de algunos archivos que no tenemos por qué mantener en nuestro smartphone. Si tienes un iPhone de poco almacenamiento, por ejemplo, un iPhone SE o un iPhone antiguo podrás hacer uso de esta tarifa para realizar copias de seguridad de tu información.

Con la nueva tarifa, los usuarios de iPhone podrán tener a mano una herramienta de copia de seguridad en la nube completamente gratuita, sin coste alguno para el usuario. Estará disponible en los próximos días, y por defecto nos elegirá la opción de 15 GB.

Adiós, iCloud

Si bien las copias de seguridad de iCloud son bastante más elaboradas y nos permiten restablecer nuestro sistema iOS exactamente como nos quedó en su día, estas copias nos ahorrarán tener que pagar por almacenamiento extra. Es muy común quedarnos sin almacenamiento y tener que estar casi obligados a comprar más almacenamiento en la nube de Apple.

Para disfrutar de esta copia tendremos que esperar al lanzamiento de la app de Google One para iOS, que además incluirá un administrador de almacenamiento para gestionar los datos que podrían estar mermando nuestra memoria interna. Esto ya está disponible desde la web, pero srá infinitamente más fácil tenerlo en nuestro iPhone en forma de aplicación.

La app de Google One no tiene fecha para iOS; llegará "pronto", mientras que las nuevas funciones para Android llegarán a través de la Play Store en los "próximos días", por lo que los usuarios de Google no tendrán que esperar demasiado.