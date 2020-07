Los iPhone 12 y los futuros iPad no se presentarían hasta octubre

Históricamente, siempre hemos visto a los iPhone de nueva generación nacer alrededor de septiembre. Luego pasaba un tiempo hasta que llegaban a venderse en España y en otros países, pero esta ha sido casi históricamente la fecha elegida. La pandemia del COVID-19 no ha dado tregua a nadie, y Apple podría haber retrasado sus iPhone 12 y sus iPad 2020.

El famoso leaker Jon Prosser ha lanzado un enigmático tweet asegurando que tanto los iPhone 12 como los iPad llegarán en octubre del 2020. Esto sería un retraso importante respecto a las fechas de lanzamiento habituales, que se situarían en septiembre.

Estas fechas suelen ser importantes, ya que son las elegidas para presentar el tropel de productos de todo el año, como serían el iPhone, el Apple Watch y los iPad de gama media. El COVID-19 podría cambiar estos planes radicalmente.

Los iPhone 12, a octubre

iPhone 12

New iPads



October — Jon Prosser (@jon_prosser) July 29, 2020

El tweet de Prosser es muy escueto y simple: "iPhone 12, iPads, octubre". Jon Prosser ha sido uno de los leakers más prolíficos estas últimas fechas, y sus rumores han coincidido en numerosas ocasiones con los más destacados, por lo que se le tiene cierta credibilidad. Otra opción es que Apple presentara los productos en septiembre y estos llegaran en octubre.

No sería la primera vez que vemos un anuncio "partido". Los iPhone X, XR y el Mac Pro se anunciaron con bastante antelación, siendo desvelados un mes antes para luego ponerlos a la venta en octubre. No se sabe si Prosser se refiere a la presentación de estos dispositivos, con lo cual la posibilidad de comprarlos se iría a octubre o incluso a noviembre.

No hay más detalles

Renders del iPhone 12. Phone Arena

No se sabe mucho más; no se especifica si estos nuevos iPad que menciona Prosser serán iPad Air, iPad Mini o iPad de entrada. Todos estos modelos son firmes candidatos; el iPad Pro 2020 ya fue presentado tiempo atrás y dada la situación actual Apple podría no lanzar demasiados productos para no saturar sus líneas de producción.

Hay rumores incluso de un nuevo iPad Pro pero con pantalla mini-LED, lo que mejoraría sustancialmente la calidad de imagen del panel. No obstante, según los últimos rumores este futuro iPad estaría retrasado hasta 2021. Muchos rumores apuntan a otros lanzamientos, como un iPad Air que siguiera la estrategia del iPhone SE 2020, algo que podría pasar sin problemas pero que deja ciertas dudas.

Llevamos varios meses hablando de constantes retrasos en los lanzamientos de Apple, lo que indica que independientemente de cuales sean verdad, Apple estaría en serios problemas para poder "normalizar" lo máximo posible unos lanzamientos que se verán salipcados por el COVID-19.