WhatsApp prepara mensajes que se borran solos

En Telegram existen opciones para mandar mensajes que se borran solos. Una función muy útil, ya que así mantenemos una conversación con alguien de forma completamente segura y sin dejar rastro si así lo necesitamos. Esta función podría llegar a los WhatsApp de toda España más pronto que tarde.

WhatsApp estaría ultimando la opción que permite enviar mensajes efímeros, es decir, mensajes que se borran solos. Una opción que por ahora según las capturas que ha proporcionado WABetaInfo estaría limitada solo a 7 días, a diferencia de Telegram que da bastantes más opciones.

Estos mensajes, activando la opción, se autodestruirían a partir de 7 días. Por supuesto podremos borrarlos antes, pero estos mensajes no deberían dejar rastro alguno una vez se han mandado.

Mensajes que se borran solos

Mensajes efímeros en WhatsApp WABetaInfo Omicrono

Esta característica no está disponible actualmente y de hecho no se puede testear en las últimas betas. Ha sido el portal WABetaInfo el que ha extraído la imagen de este menú, que permitiría a los usuarios mandar mensajes que se autodestruyan. No obstante, aunque esta función aún no se pueda usar, tiene ciertos detalles.

Por ejemplo, esta opción solo permite que los mensajes que mandemos nuevos se autodestruyan. Es un poco engorroso, ya que tendremos que estar desactivándola y activándola todo el rato si queremos compaginar mensajes normales y mensajes efímeros.

Además, no hay un rango de opciones; los mensajes se autodestruirán después de una semana. Telegram permite numerosas opciones, e incluso crear grupos y chats secretos en los que podemos elegir el tiempo de autodestrucción de los mensajes. En el caso de WhatsApp, estamos bastante limitados por dicha opción. No obstante, esto no es definitivo.

Fotomontaje con el logo de WhatsApp espiando. Manuel Fernández Omicrono

Por supuesto, esto es una beta; está sujeta a cambios, y es más que probable que de cara a la publicación de esta función, la misma cambie drásticamente. Ya sea en su funcionamiento, en el menú de activación, etcétera. Quizás WhatsApp en el futuro añada nuevas opciones de autodestrucción, ya que una semana quizás es demasiado tiempo para un usuario que no quiera que sus mensajes se queden guardados.

Esta no es más que la revelación del menú, que suele ser indicativo de que WhatsApp está a punto de lanzar la característica en la versión estable de la aplicación. No hay pistas sobre cuándo llegará la capacidad de autodestruir mensajes a la versión estable, pero es de esperar que llegue en las próximas semanas o meses. Tendremos que esperar para ver de qué forma se implementa esta característica, que lleva siendo reclamada por la comunidad bastantes años ya.