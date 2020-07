Videochat en Tinder: la app de citas se renueva con más seguridad y funciones

El videochat en Tinder y la verificación de fotos son dos de las novedades que la app de citas lanzará en España, después del éxito en las primeras pruebas en los EEUU.

La pandemia del coronavirus ha obligado a cambiar nuestras costumbres, especialmente en lo que respecta al distanciamiento social; pero que no nos podamos acercar no significa que no podamos encontrar a nuestra media naranja.

Para Tinder, la necesidad de reinventarse en tiempos de COVID-19 es vital; según sus estudios, el 94% de los usuarios mostraba interés en seguir con las citas virtuales incluso después del confinamiento. En un momento en el que conocer nuevas amistades es más difícil que nunca, apps como Tinder pueden tener la solución.

Videochat en Tinder

Hoy Tinder ha anunciado las medidas que tomará para facilitar esta transición a las citas virtuales, o incluso para usarlas en conjunción con las tradicionales. Son novedades que ya fueron probadas en los EEUU, y que ahora llegan a España.

La más llamativa es, sin duda alguna, las nuevas videollamadas. Gracias a apps como Zoom o Microsoft Teams, hemos podido adoptar el teletrabajo más fácilmente; y la apuesta de Tinder es que también nos pueden ayudar a seguir con nuestras citas a distancia.

El videochat de Tinder sólo dará inicio si ambas partes quieren Tinder Omicrono

La nueva opción, llamada Videochat, estará disponible en España y otros países seleccionados este mismo verano; y aunque pueda parecer que implementarlo ha sido sencillo, en realidad ha supuesto todo un quebradero de cabeza para Tinder.

Y es que no es lo mismo hacer una videollamada con el equipo del trabajo que con gente nueva, que no conoces y que puede abrir la puerta a un nuevo tipo de acoso por Internet. Consciente de que puede meterse de lleno en una polémica, Tinder ha implementado algunas restricciones.

Cuando termine la videollamada, Tinder nos permitirá reportar al otro usuario Tinder Omicrono

Para empezar, el videochat sólo puede empezar cuando los dos usuarios han dado el visto bueno; el botón para iniciar la videollamada siempre estará disponible, pero sólo se activará cuando todos los participantes lo hayan pulsado, y no sabremos si la otra persona lo ha hecho.

El videochat también se puede desactivar en cualquier momento, y si decidimos usarlo, debemos aceptar una serie de reglas especiales. Cuando terminemos, también tendremos la oportunidad de reportar al otro usuario o enviar un informe.

Verificación de fotos

Es innegable que Tinder se está metiendo en terreno difícil con el videochat, y de ahí la cantidad de medidas que ha implementado; sin embargo, cree que merece la pena, porque en las pruebas en EEUU la mitad de los usuarios tuvieron una cita por videollamada con un 'match' en el último mes.

Aún así, la seguridad es una cuestión que quiere seguir trabajando, y de ahí la otra función que ha implementado: la verificación de fotos. Es posible que te alguna vez te hayas encontrado perfiles con fotos increíbles, demasiado buenas de hecho; y que cuando hayas conocido a la persona detrás del perfil, hayas descubierto que usaron una foto de stock o de un actor.

Verificación de fotos en Tinder Tinder Omicrono

Para evitar este tipo de engaños, Tinder ha implementado la verificación de fotos por Inteligencia Artificial, ayudada por empleados humanos. Si pulsamos en 'Verificar tu pefil', se nos pedirá que imitemos una pose y nos hagamos una selfie; de esta manera, se garantiza que somos nosotros los que aparecemos en la foto. Los usuarios verificados tendrán un indicador en color azul para que sean fácilmente distinguibles.