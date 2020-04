Cómo hacer videollamadas para ocho personas en WhatsApp

Hacer videollamadas de 8 personas en WhatsApp ya es posible. A partir de hoy, la aplicación permitirá tanto en iOS como en Android hacer estas videollamadas grupales, en un claro intento por quitarle puestos a herramientas harto populares como Zoom, Skype, Microsoft Teams y otros.

La función no ha tardado mucho en llegar; se anunció hace unas pocas semanas y ha sido hoy cuando se ha implementado en la última versión de WhatsApp. En esencia, podremos añadir hasta 7 participantes, siendo nosotros el octavo del grupo. La misma Facebook ha explicado que sus videollamadas están pensadas para todos los usuarios, incluso para los que tienen smartphones de gama baja o un Internet poco potente.

Hoy te enseñaremos a hacer esas videollamadas en unos pocos pasos. Hemos de aclarar que esta actualización llega hoy, pero puede que no acabe llegando a tu smartphone hasta que pasen unas pocas horas, por lo que tendrás que ser paciente.

Hacer videollamadas en WhatsApp es fácil

Videollamadas en WhatsApp Manuel Fernández Omicrono

La forma de realizar estas videollamadas es tremendamente sencilla. No te asustes si no consigues añadir a las otras 7 personas que necesitas; si no eres capaz, es porque no has conseguido la última versión de WhatsApp. Si tienes Android te recomendamos que vayas a la Play Store y comprobar que tienes la actualización. Si por el contrario tienes iOS, tendrás que esperar a que se actualice.

Estos son los pasos que tienes que seguir:

Ve a la pestaña "Llamadas" y dale al botón flotante con el dial de teléfono como icono.

Toca sobre "Nueva llamada grupal".

Selecciona los contactos que quieras añadir a tu llamada. También puedes llamar a una persona por videollamada y aladir uno a uno a los que quieras.

Una vez dentro de la llamada, tú y tus amigos podrán activar el vídeo. Recuerda: puedes invitar hasta a 7 personas, ya que contigo se completan las 8.

Desde OMICRONO hemos estado haciendo pruebas con estas llamadas y hemos querido comprobar si es realmente cierto que las videollamadas funcionan bien incluso en dispositivos de gama baja o con una conexión a Internet no demasiado potente. Sorprendentemente ha sido así.

Las llamadas eran claras, nítidas y no hemos tenido problema alguno, incluso con la conexión a Internet reducida. Es cierto que hemos sufrido algún corte que otro, pero nada que arruine la experiencia. Debemos recordar que esta función no admite características que sí tienen otras apps de Facebook, como los filtros en vivo de Instagram.

Es de esperar que WhatsApp vaya haciéndose un hueco en el listado de apps más populares a la hora de hacer videollamadas con la nueva ampliación, debido a que es una forma más sencilla de comunicarse entre familiares y amigos.