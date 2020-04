WhatsApp ya tiene videollamadas para 8 personas: actualiza ya en tu iPhone

Una nueva actualización de WhatsApp aumenta la cantidad de personas con las que podemos hacer una videollamada, hasta ocho participantes; un cambio que busca mejorar la app en estos tiempos de confinamiento.

Cuando empezó la crisis del coronavirus, WhatsApp estaba en la cresta de la ola, pero entonces descubrimos las bondades de las videollamadas; precisamente el punto flaco de la app, que hasta ahora sólo soportaba salas con hasta cuatro personas.

Es por eso que cada vez más gente ha probado alternativas para hacer videollamadas, como puede ser Zoom; pero eso no significa que en Facebook se hayan quedado quietos.

Videollamadas a más personas en WhatsApp

Como parte de su nueva apuesta por las videollamadas y el streaming, hoy ha sido lanzada la esperada actualización de WhatsApp que aumenta la cantidad de personas que pueden estar en una videollamada.

En concreto, ahora ocho personas pueden estar al mismo tiempo en una videollamada; se duplica el número de participantes. Uno de los motivos por los que hasta ahora eran sólo cuatro es que WhatsApp es una app que se usa principalmente en el móvil; el tamaño de la pantalla es la clave en ese caso, y con cuatro personas es lo justo para que podamos distinguir los rostros.

Actualización de WhatsApp con el aumento del límite en videollamadas Omicrono

Pero eso no es lo que querían los usuarios, por supuesto, y por eso ahora WhatsApp permite videollamadas con ocho personas. En concreto, se trata de la versión 2.20.50 en iOS, que ya debería estar disponible para todos los usuarios. Por el momento, no hay noticias sobre la llegada de esta función a Android, pero no debería tardar mucho más.

Además del aumento de participantes, esta actualización trae consigo algunas mejoras visuales, incluyendo cambios en el menú de acción de los mensajes, afirma WhatsApp.

Junto con este cambio, Facebook también lanzó Messenger Rooms, un nuevo servicio que permite realizar videollamadas grupales con hasta 50 personas. Aunque por el momento sólo está disponible a través de Messenger, el plan es que se integre en Facebook e incluso en WhatsApp.