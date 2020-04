Nuevo Messenger Rooms: Facebook va a por Zoom con videollamadas de 50 personas

Facebook ha presentado hoy el que tal vez es su producto más inevitable: Messenger Rooms, nacido con la intención de quitarle mercado a Zoom como una de las apps de videollamadas más popular.

Decimos que era inevitable porque Zoom ha conseguido hacer algo que no la mayoría no consigue: hacerse un hueco entre las grandes. Con el confinamiento por el coronavirus, los usuarios no escogieron las apps que ya tenían instaladas, sino que empezaron a usar una semi-desconocida.

Eso ha debido ser todo un golpe moral para Facebook, que desde entonces ha intentado recuperar a sus usuarios. Ya lo hemos visto con la ampliación de las videollamadas en WhatsApp, pero aquello era solo el principio.

La alternativa de Zoom a Facebook

Ahora llega Messenger Rooms, un nuevo servicio que nos permite crear salas de reuniones virtuales con hasta 50 personas al mismo tiempo. Aparecerá como una nueva opción dentro de las apps de Messenger y de Facebook, y crear una sala será muy fácil y directo. Además, en el futuro será una opción dentro de WhatsApp e incluso del altavoz Portal.

Messenger Rooms estará disponible dentro de las apps de Messenger y Facebook Facebook Omicrono

Podemos hacerlas públicas si queremos, o bien invitar sólo a nuestros contactos y bloquear la entrada a los no invitados; es posible expulsar a participantes en cualquier momento. De esta manera, podemos crear videoconferencias públicas en las que hablar con nuestros seguidores, o bien crear un grupo para que la familia se ponga al día, por ejemplo. Un detalle importante es que no será necesario que los participantes tengan una cuenta de Facebook; al igual que Skype, podrán entrar como invitados.

Messenger Rooms tiene varias ventajas respecto a otras apps de videollamada, especialmente teniendo en cuenta que se basa en la tecnología que ya usa Facebook en sus apps. Por lo tanto, podemos usar filtros de realidad aumentada, por ejemplo, e incluso cambiar el fondo por uno virtual, incluyendo algunos que ofrecen vistas en 360 grados para que realmente parezca que estamos en otro sitio. Facebook planea incluir nuevas opciones que mejoran la iluminación o cambia nuestro aspecto.

Más social, pero menos privada

Por lo tanto, esta puede ser una opción más social y divertida que Zoom, que nació como una app para empresas. Por contra, tiene la desventaja de que las videollamadas no estarán cifradas; aunque Facebook se compromete a no espiarlas, decir eso es no comprender muy bien porqué la gente quiere el cifrado en primer lugar.

Messenger Rooms nos permite invitar a usuarios con un enlace Facebook Omicrono

El motivo de que las llamadas no estén cifradas parece estar en la funcionalidad que nos permite denunciar comportamientos que vayan en contra de la política de Facebook, y en ese caso la sala será cerrada por los moderadores de la compañía. De esta manera, Zuckerberg probablemente quiere evitar futuros titulares perjudiciales sobre comportamiento ilegal o ilícito en su plataforma.

Rooms forma parte de la nueva apuesta de Facebook por el vídeo; no solo ampliando las videollamadas en servicios como Facebook Dating, sino también el streaming en directo en Facebook e Instagram.

Messenger Rooms estará disponible a partir del día de hoy dentro de la app de Messenger de manera global, mientras que la app de Facebook la recibirá a lo largo de las próximas semanas.