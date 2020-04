Llega el nuevo Zoom 5.0, con cifrado más seguro, protección y mejores controles

Zoom ha anunciado hoy el lanzamiento del nuevo Zoom 5.0, una gran actualización que se centra en incluir mejoras en la seguridad, la protección y la facilidad de uso de la app, antes que en nuevas funciones.

Esa fue la declaración que realizó Eric Yuan, CEO de la compañía, a principios de abril; reconoció que Zoom no estaba a la altura del repentino éxito que había obtenido gracias a la cuarentena por el coronavirus, y prometió centrar el desarrollo en arreglar los bugs y vulnerabilidades descubiertas en las últimas semanas.

De esta manera, Zoom ha parado completamente el desarrollo de nuevas funciones, una medida extrema que parecía necesaria. Zoom 5.0 es el primer resultado de este cambio, y parece que responde a muchas de las críticas, aunque no a todas.

Nuevo Zoom, con encriptación mejorada

Logotipo de Zoom 5.0 Zoom Omicrono

Por lo tanto, no esperes grandes cambios en el funcionamiento de Zoom cuando tu app se actualice a lo largo de esta semana. No deberías encontrar muchas novedades en la interfaz ni en el uso del servicio, por lo que seguramente Zoom seguirá siendo una de las principales alternativas en lo que respecta a videollamadas.

Las verdaderas novedades no se ven, como el soporte de cifrado AES de 256 bits en nuestras llamadas. Sin entrar en tecnicismos, las llamadas que usen este encriptado deberían ser mucho más seguras y espiarlas sería mucho más difícil.

Zoom ahora cifrará las llamadas de manera más segura Zoom Omicrono

Para que realmente funcione, todos los usuarios de una videollamada tendrán que usar el mismo tipo de cifrado, pero eso será difícil al principio. Implementar este cifrado, más potente pero también más complejo, será una tarea que durará un mes aproximadamente; se espera que para el 30 de mayo, todos los usuarios de Zoom ya tengan el nuevo cifrado activo.

Sin embargo, hay que aclarar que este cambio no responde a la mayor crítica recibida por Zoom: que no usa cifrado punto a punto real. En el cifrado punto a punto (o extremo a extremo), la conexión no se descifra hasta llegar a su destinatario; en cambio, en Zoom la conexión es descifrada en sus servidores y se vuelve a cifrar al enviarla a los destinatarios. Por lo tanto, Zoom tendría la capacidad de registrar nuestras llamadas, al menos en teoría.

Pese a esto, el cifrado AES de 256 bits al menos sí que supone un salto de seguridad durante el tránsito entre nuestro ordenador o móvil y los servidores; eso significa que será más difícil que un atacante pueda captar tráfico y espiarnos.

Más control

El nuevo Zoom también incluye nuevos controles de seguridad, que responden a otras críticas. El administrador de la cuenta ahora podrá elegir por qué regiones pasan nuestros datos; por ejemplo, podemos evitar ciertos países.

La interfaz de Zoom recibirá nuevos controles Zoom Omicrono

La interfaz también ha recibido cambios, agrupando todos los controles de seguridad en el icono de la barra de menú de la reunión. Desde aquí también podremos denunciar a un usuario para solicitar su expulsión de la reunión; para evitar también la entrada de usuarios que no queremos, se habilitará por defecto la sala de espera virtual, donde los usuarios tendrán que esperar a ser confirmados por el anfitrión. También se habilitan por defecto las contraseñas de las reuniones, con una mayor complejidad.

Esta actualización llegará a lo largo de esta semana, y puede ser sumamente importante para que Zoom no pierda la paciencia de los usuarios y se pasen a las alternativas.

