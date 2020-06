Windows 10 se reinicia solo: Microsoft reconoce problemas con la última actualización

Para muchos usuarios, incluyendo redactores de OMICRONO, Windows 10 se reinicia solo sin que hagamos nada especial; ahora Microsoft ha reconocido que es un problema introducido con las últimas actualizaciones.

Una Microsoft que lleva unos meses algo difíciles en lo que respecta a actualizaciones de Windows 10; la gran actualización de mayo, que debería haber dado que hablar gracias a sus novedades, en vez de eso provocó tantos problemas que la propia Microsoft bloqueó la instalación en algunos equipos.

Los llamados 'Patch Tuesday', el primer martes de cada mes en el que Microsoft lanza actualizaciones para Windows, han dado mucho trabajo a los desarrolladores de la compañía; el último de estos 'parches' fue uno de los mayores de la historia de la compañía, solucionando 129 vulnerabilidades.

Windows 10 se reinicia solo

Irónicamente, resulta que este parche no solo soluciona fallos, sino que introduce otros nuevos. Microsoft ahora ha confesado que la actualización de principios de junio está causando un problema que provoca que el equipo se reinicie por si solo.

Puede que lo hayas notado, y de hecho algunos en el equipo de OMICRONO lo hemos sufrido en nuestras carnes. Puedes estar trabajando, usando los programas de siempre y sin hacer nada especial, y de repente la pantalla se pone en negro y al momento, escuchas el pitido del ordenador indicando que está iniciándose de nuevo. Al momento sabes que has perdido todo lo que estabas haciendo.

Además, es posible que nos encontremos con un mensaje de error, que no es de gran ayuda para un usuario sin muchos conocimientos. El mensaje lee: "A critical system process, C:\WINDOWS\system32\lsass.exe, failed with status code c0000008. The machine must now be restarted".

El problema se ha encontrado en todas las últimas versiones de Windows 10: la 1809, la 1909 y la 2004.

Microsoft trabaja en solucionarlo

Microsoft ha confirmado que ya ha descubierto el 'bug', y que está trabajando en solucionarlo. Como indica el mensaje, el problema está en el LSASS (Local Security Authority Subsystem Service, Servicio de Subsistema de Autoridad de Seguridad Local).

El LSASS es un proceso de sistema encargado de que se cumpla la política de seguridad del sistema, y por lo tanto es sumamente importante para nuestra seguridad. Es el que se asegura de que hemos iniciado la sesión correctamente, y que los cambios de contraseña se producen de manera segura.

No está claro cuál es el error concreto, pero sea como sea, cuando este proceso falla el sistema no puede seguir funcionando por razones obvias; si fuese así, un atacante podría aprovecharlo para tomar el control de nuestro ordenador. Ante esto, la única solución es reiniciar el ordenador e iniciar sesión de nuevo.

Se espera que la solución a este 'bug' llegue con una futura actualización, para todos los dispositivos Windows 10 y Windows Server, a partir de la versión 1809.