Cuidado con este email que quiere quedarse con tus datos bancarios

Las campañas de 'phishing' están a la orden del día, y aunque puedan parecer muy obvias muchas de ellas se cobran víctimas a lo largo y ancho de España. El nuevo mail que está circulando por los correos de muchas personas proveniente supuestamente del banco Santander es falso.

Se ha detectado una nueva campaña de correos electrónicos que intentan suplantar al Banco Santander. En el correo se habla de una supuesta incidencia relacionada con nuestra tarjeta; nos indica que pronto no podremos usar nuestra tarjeta, en cuyo caso tendremos que reingresar nuestros datos bancarios.

Un engaño que parece muy burdo al principio pero que sigue las tácticas ya habituales de 'phishing' que hemos visto en anteriores ocasiones y que pueden engañar a más de un usuario si se lo proponen.

Sigue usando tu tarjeta Santander

Captura del mail recibido. INCIBE Omicrono

El correo sigue los clásicos tips de todo buen correo 'phishing'; intenta engaña al usuario para que este ingrese sus datos bancarios y los ciberdelincuentes se hagan con él. Se intenta hacer pasar por el banco de Santander de tal forma que roba su logo y su identidad para hacerse pasar por la entidad.

En el correo se nos pide abrir un enlace para ingresar nuestros datos bancarios y supuestamente activar un nuevo sistema de seguridad. Como es de esperar, no hay ningún sistema que activar; el mail no lo especifica, ni se explica el por qué de repente hay que hacer esto. Pretenden quedarse con nuestros datos bancarios.

Como suele ocurrir en el resto de correos 'phishing' que hemos estado viendo anteriormente, se intenta meter prisa a la víctima y angustiarla, en este caso diciéndole que no va a poder usar su tarjeta. La web que nos lleva mediante el enlace falsea parte de la dirección del remitente y nos lleva a una web suplantada en el que nos pide el NIF y nuestros datos de acceso.

De primeras, ni Santander ni ningún banco nos va a contactar de esta forma para que activemos un sistema de seguridad que, de nuevo, no se menciona su funcionamiento. El correo electrónico tiene faltas de ortografía y fallos de puntualización, y además la web que intenta emular la de Santander tiene problemas de traducción. Aunque, de nuevo, el procedimiento de ingeso no se realiza así.

Medidas de seguridad

Ilustración del intento de 'phishing'. Omicrono

En caso de haber accedido al link y puesto nuestros datos bancarios, debemos contactar inmediatamente con el banco para informarles de lo sucedido. Además, si usamos una misma clave para varios servicios, es importantísimo que la cambiemos en todos nuestros otros serviios, ya que este hackeo puede ir más allá.

No debemos abrir correos de usuarios desconocidos, que no hayamos solicitado o que en su defecto puedan ser sospechosos. Tampoco debemos responderles. No descarguemos archivos adjuntos si no estamos seguros de que son seguros. Debemos además revisar la URL de la web; si no hay certificado o si no se corresponde a la de la web oficial, no debemos acceder.

Este mail que intenta robar nuestros datos bancarios es solo uno más de una larga lista que ha ido creciendo a medida que la crisis del COVID-19 se iba estableciendo.