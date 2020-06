Pokémon y League of Legends, juntos en tu iPhone y Android con Pokémon Unite

La afición esperaba hoy un anuncio importante relacionado con Pokémon; pero lo que se ha encontrado es con los personajes de la saga en un juego de tipo MOBA, como League of Legends o DOTA 2.

Pokémon Unite es el último título de la saga, que en esta ocasión estará disponible en dispositivos móviles además de en la consola de Nintendo, Switch; y si algo está claro, es que quiere atraer a jugadores entusiasmados con los esports.

Un mero vistazo al tráiler es suficiente para darnos cuenta de que estamos ante un juego que provocará divisiones; y a juzgar por las reacciones de la presentación en Youtube, no parece que haya sentado bien entre los aficionados a Pokémon.

Pokémon Unite, esports con Pokémon

En Pokémon Unite el juego se desarrolla en 'arenas' en las que dos equipos de hasta cinco jugadores se enfrentarán en tiempo real. Es una mezcla de juego de estrategia y acción, y si te suena, es porque alguna vez habrás jugado o visto una partida de League of Legends.

La interfaz de Pokémon Unite está adaptada a las pantallas táctiles The Pokémon Company

Desde el estilo de juego hasta los propios gráficos, no hay dudas de dónde se ha cogido la inspiración. Pero en vez de elegir a un héroe como personaje principal, al iniciar la partida tenemos que escoger a un pokémon que tendrá sus propias habilidades que podremos obtener conforme acabemos con enemigos.

Los juegos móviles siguen siendo 'otra cosa'

Tal vez no es una sorpresa que Nintendo no esté detrás de este juego. Aunque es fácil equivocarse, en realidad Pokémon no pertenece sólo a la gran N, sino a The Pokémon Company, una asociación encargada del marketing y desarrollo de nuevas propiedades relacionadas con la saga.

The Pokémon Company se ha asociado con Tencent, el gigante tecnológico chino, para desarrollar un juego que parece claramente dirigido a su mercado nacional; League of Legends sigue siendo uno de los títulos más populares en China, así que no es de extrañar que haya sido la base de Pokémon Unite. Tencent es famosa por adaptar licencias muy populares en occidente a los gustos chinos.

Este anuncio por lo tanto despierta muchas dudas sobre el futuro de los juegos móviles. El experimento de Nintendo de ofrecer juegos originales y no versiones no está teniendo éxito, tal vez porque lo que la gente espera cuando ve su nombre son los juegos de siempre.

Presentación de Pokémon Unite

Como resultado, llegan juegos como Pokémon Unite, dirigidos a un público muy concreto y que poco o nada tienen que ver con los títulos originales. Si pese a eso, conseguirá atraer a jugadores del resto del mundo, es un misterio.