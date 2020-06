La DGT avisa de una campaña de phishing con multas falsas

Los tiempos cambian, y lo que antaño se manejaba en papel y bolígrafo ahora se hace mediante nuestro móvil. La DGT ha sido uno de los organismos que más ha intentado modernizarse a lo largo de los años, con apps como 'mi DGT' para tener nuestro carnet de conducir siempre a mano.

Esto conlleva sus riesgos; la DGT denuncia una campaña de 'phishing' que se está intentando hacer pasar por el organismo para realizar estafas. Concretamente, están lanzando un correo electrónico falso que avisa de una multa de tránsito no pagada, y que debemos reembolsar.

Un correo que a todas luces es falso ya que cuenta con todos los detalles propios de estas estafas, como faltas de ortografía y URLs maliciosas. Pero por otra parte, sabemos que es falsa porque ya la DGT tiene otra vías de notificación, como la Dirección Electrónica Vial (DEV) o la app de la DGT, que además es mucho más segura y fácil de descargar.

Este correo de la DGT es falso

📢🔴 Si recibes un email reclamando el pago de una multa con el nombre de #DGT y sus logos #NoPiques es #Falso #Phishing.



👉No pinches en ningún enlace y elimina el correo⚠️✉️



👉DGT no comunica las sanciones de esta forma ni usa términos como multas de "tránsito". pic.twitter.com/abu3WLDD7T — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) June 2, 2020

Tal y como explica la DGT en su Twitter oficial, este correo es absolutamente falso. La razón principal para entenderlo es que DGT no comunica las sanciones por correo electrónico e esta forma; solo recibiríamos un correo así si usáramos el DEV. Aemás, en el mismo correo ya nos encontramos con clásicos que nos recuerdan a otras campañas de 'phising' pasadas.

El correo tiene varias faltas de ortografía, como "transito" sin tilde o letras en mayúscula sin razón alguna. La estructura del texto es extraña, como si se hubiera pasado el mensaje por un traductor de Internet. Por otra parte, hay términos directamente falsos, como "foto-multas" y expresiones incorrectas, como "via internet" (cuando se está usando un correo electrónico).

El enlace que se añade no es propiedad de la DGT, y de hecho nos redirige a una web no segura que podría contener 'malware'. Es importante que no pinchemos en este link y mucho menos caigamos en la estafa, ya que no solo le daremos dinero a los ciberdelincuentes, sino que además le daremos nuestros datos personales y pondremos en potencial riesgo nuestro dispositivo.

Dirección Electrónica Vial (DEV)

La única forma de recibir este tipo de notificaciones a través de correo electrónico es a través del DEV, la Dirección Electrónica Vial. Este es un buzón electrónico, que tiene los mismos efectos juirídicos que el papel de correo de toda la vida. Esta vía pretende ser una alternativa para los usuarios que quieran dejar de usar el correo ordinario para recibir las multas y las notificaciones.

Para usar este servicio tenemos que solicitarlo con un certificado digital o con el DNI electrónico, y este es un requisito imprescindible para llevar a cabo el procedimiento. Este sistema nos enviará notificaciones y mensajes de correo electrónico a nuestro smartphone sobre algo que debamos saber.

Y aún así, con este sistema es difícil recibir una multa, por no decir imposible; nunca se nos mandará la multa ni al smartphone ni a nuestra bandeja de correo electrónico, pero sí se nos notificará de la misma. Por ello es importante que borréis el correo electrónico y evitéis pinchar en cualquiera de los links que traen adjuntos.