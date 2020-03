Cómo descargar la app de la DGT en tu móvil

La app de la DGT ya está disponible para todos los smartphones. Esto permite que ahora podremos consultar nuestros puntos y el estado de nuestro carné de conducir desde nuestro móvil, ya sea Android o iOS. Pero, ¿cómo podemos descargar 'miDGT' la app de la DGT?

Para muchos descargar una app es lo más sencillo del mundo, pero para otros usuarios no tan metidos en la tecnología esto puede ser un reto, especialmente en la App Store de Apple. Te enseñamos a descargar la app de la DGT de forma muy sencilla, paso a paso.

Lo mejor: como hemos dicho, da igual qué smartphone tengas. De hecho, la app podrá funcionar incluso en dispositivos más antiguos, siempre y cuando cumplan un mínimo de antigüedad.

Descargar la app de la DGT en Android

Tendremos que ir a la Google Play Store. Manuel Fernández

Empecemos con Android. Para descargar la app de la DGT en tu dispositivo Android tendrás que irte a su tienda, la Google Play Store. Busca esta app en tu smartphone, suele estar por la parte de la "G" en tu cajón de aplicaciones. Una vez encontrada, ábrela.

No te asustes con la pantalla principal, vamos a lo importante. Ve al cuadro de búsqueda de la tienda y busca "mi DGT". Te saldrán montones de aplicaciones para descargar. Es importantísimo que descargues la versión oficial y no otra. La que pone "DGT oficial". De hecho, nos ha ocurrido que existe una versión no oficial que, aunque la pone, no es la que proviene de la Dirección General de Tráfico, por lo que debes descargar la que te hemos dicho. ¿Cómo?

Descargar la app es muy fácil. Manuel Fernández

Pulsamos sobre la app y le daremos al botón de "Instalar". Una vez hecho, esperaremos a que se descargue. Tras el tiempo que tarde en instalarse, tendremos la app junto a todo el resto de nuestras aplicaciones, o si quieres puedes abrirla desde ahí, la tienda de Google.

Descargar la app de la DGT la App Store

Así puedes descargar la app. Chema Flores

En tu iPhone, tendrás que irte a la App Store en tu listado de apps. De nuevo, es tan fácil como buscar en el cuadro de búsqueda "mi DGT" y descargar la que pone "miDGT, aplicación para el ciudadano". Esa es la app oficial, y no debes descargar otra. Le damos al símbolo de descargar y, tranquilo: no tendrás que pagar nada por mucho que debas poner tu cara o tu huella para "obtenerla".

Una vez se descargue, tienes que ir al escritorio de tu iPhone, y allí estará tu app de la DGT lista. Para usarla puedes o bien abrirla desde la App Store de Apple o desde tu escritorio. No tendrás que hacer nada más.