El carnet de conducir en el móvil: descarga ya 'mi DGT', la app oficial

Aún no vivimos en un mundo en el que lo podamos hacer todo con el móvil, pero nos estamos acercando; incluso algo tan básico como el permiso de conducir ahora puede estar integrado en nuestro smartphone.

Todo gracias a la app 'mi DGT', de la que hablamos el pasado enero cuando fue lanzada en pruebas por la Dirección General de Tráfico. Lamentablemente, eso implicaba que sólo una porción de los usuarios realmente podía usar sus funciones.

Ahora que el periodo de pruebas se ha terminado, esas limitaciones se han levantado. La app de la DGT ahora está disponible para todo el mundo, para llevar el carnet de conducir en el móvil.

El carnet de conducir en el móvil

Seamos sinceros, aunque esta app ofrece más posibilidades, la que realmente ha llamado la atención es la posibilidad de llevar una copia del permiso de conducir en el móvil. Todos nuestros datos están aquí, y puede resultarnos de gran utilidad. Sin embargo, eso no significa que podamos conducir sin el carnet físico.

Un hombre, comprobando sus puntos en el carné de conducir, a través de la App 'Mi Dgt'. Omicrono

Y es que, al menos por el momento, la versión "virtual" de nuestro carnet no es válida; por lo tanto, no podemos enseñarlo si la policía o la Guardia Civil nos lo pide. Si no llevamos el carnet mientras conducimos podemos enfrentarnos a importantes consecuencias, con penas de prisión de hasta seis meses o multas de hasta 288.000 € en los casos más extremos.

Y es que aún no existe la legislación para que llevar el identificador en un dispositivo electrónico sea suficiente. Sin embargo, eso no significa que 'mi DGT' no sea una app interesante; además de contar con una copia de tu carnet, nos ofrece acceso a información de nuestros vehículos y es capaz de avisarnos de infracciones que hayamos cometido.

Qué hay que tener para usarla

'mi DGT' ya está disponible tanto para Android como para iOS; aunque inicialmente la app desapareció para este último sistema, en estos momentos ya vuelve a estar disponible para ser instalada sin problemas.

App mi DGT. DGT

Sin embargo, antes de instalarla nos conviene hacer algunas preparaciones; y es que la app usa el sistema cl@ve del gobierno para la identificación personal. Por lo tanto, si aún no la tenemos, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en esta plataforma. Hay tres maneras, incluyendo una a través de Internet sin necesidad de certificado electrónico.

Por lo demás, no hay muchos requisitos para usar 'mi DGT'; la app es completamente gratuita y ya está disponible para todo el mundo.

Descarga mi DGT para iOS

Descarga mi DGT para Android