Un falso mail de ING, el último phishing del que avisa la Policía Nacional

El coronavirus está siendo la tormenta perfecta para los hackers, aprovechándose de las inquietudes que el consecuente estado de alarma genera en los ciudadanos. Son frecuentes los casos de phishing, que han llevado a las autoridades a advertir sobre ellos en más de una ocasión.

Estas camapañas de phishing se centran especialmente en temas de actualidad, y dado que el Gobierno ha estado preparando paquetes de medidas sociales para paliar los efectos del coronavirus, los hackers se están aprovechando para intenta colar sus mails falsos. El último mail de ING es un perfecto ejemplo, y ha obligado a la Policía Nacional a tomar cartas en el asunto.

Puede que te haya llegado un mail de ING Direct que te asegura ser "elegible para una subvención del Gobierno de 4.885 euros". Este mail es phishing, y busca hacerse con tus datos y agenciarse tus datos bancarios para realizar actos delictivos con los mismos.

Este mail de ING es falso

¿Tu banco te dice que has sido "elegible para una subvención de 4885€"?



¡NO TE LO CREAS! Es un #bulo. Confía únicamente en fuentes oficiales directas.#NoPiques pic.twitter.com/DGYA5SThrc — Policía Nacional (@policia) May 3, 2020

La Policía Nacional, a través de sus redes sociales, ha advertido acerca de este mail fraudulento. Como es lógico, este correo electrónico es falso; no se trata de ningún tipo de subvención real, y de hecho si clickas en el enlace adjunto al mail y das tus datos corres el peligro de dar tus datos bancarios a ciberdelincuentes.

Si recibes este correo electrónico es importante que lo borres inmediatamente: no solo eso, sino que debes evitar a toda costa pinchar sobre algunos de los enlaces dentro del mismo. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por la entidad bancaria ING Direct, e intentan hacer "picar" a su víctima con una jugosa cifra de casi 5.000 euros de paga.

Afortunadamente, este bulo es más fácil de "pillar" a tiempo que otros. Es lógico que el Gobierno no va a usar una entidad bancaria (especialmente si no es la tuya) para dar una ayuda social, y mucho menos va a "regalar" casi 5.000 euros a una persona simplemente dando sus datos. Este ha sido un error de los ciberdelincuentes; poner la cifra demasiado alta, de tal forma que delate a los hackers.

Intenta que no te timen

Montaje que simula un ataque hacker.

No todos los casos de phishing son tan obvios como este, y no todo el mundo es capaz de reconocerlos. No obstante, existen una serie de recomendaciones que puedes seguir y que en OMICRONO hemos comentado varias veces para evitar esta clased de estafas.

Es importante usar el sentido lógico, especialmente en este caso. El Gobierno no te dará 5.000 euros de subvención y mucho menos por un banco privado que, además, no es el tuyo. Siempre que notes algo raro, que sea demasiado bueno para ser verdad, debes ser cauto o cauta y borrar el correo pertinente. También es vital que contrastes fuentes; consulta las redes sociales de las principales autoridades españolas para comprobar si este es un bulo reconocido o no.

Hay otros factores que puedes seguir. Es muy improbable que una institución se ponga en contacto contigo a través de un correo electrónico a no ser que tú hayas iniciado ciertos trámites. Si te llega un correo de ese estilo que, además, no se refiera a ti específicamente borra el correo inmediatamente.

Si notas algo raro en la dirección de correo o si ves muchos números y letras en los enlaces de estos correos gubernamentales, es vital que no solo borres el correo, sino que evites pinchar en el mismo de todas las maneras posibles.